நேபாளம் பேரிடர்.. உயிரை காப்பாற்றி கொள்ள சீனாவில் தஞ்சமடைந்த 400 இந்தியர்கள்...
நேபாளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான திடீர் வெள்ளத்தால் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. சீனா–நேபாள எல்லைப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் பல பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 469 ஆக உயர்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் 1,300-க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே, நேபாளத்தின் போடேகோஷி ஆற்றுப் பகுதியில் புதிதாக உருவான ஏரி காரணமாக மீண்டும் வெள்ள அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அதிகாரிகள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த பேரிடரில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்பதில் இந்திய தூதரகம் மற்றும் நேபாள அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர். வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் தகவல்படி, சீனப் பகுதியில் சுமார் 400 இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும், அவர்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், 300-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களை இன்னும் தொடர்புகொள்ள முடியாத நிலை இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அரசு நேபாளத்துக்கு மனிதாபிமான உதவிகளையும் தொடர்ந்து அனுப்பி வருகிறது. தற்காலிக கூடாரங்கள், போர்வைகள், மருந்துகள், சுகாதாரப் பொருட்கள், சோலார் விளக்குகள், உணவுப் பொருட்கள், தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இந்திய விமானப்படையின் போக்குவரத்து விமானங்களும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கிடையே, நேபாளத்தில் சிக்கியிருந்த இந்திய யாத்திரிகர்கள் உள்ளிட்ட பலர் மீட்கப்பட்டு இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நேபாள பிரதமர் பாலேந்திர ஷாவுடன் பேசி, தேவையான அனைத்து மனிதாபிமான உதவிகளையும் வழங்க இந்தியா தயாராக இருப்பதாக உறுதியளித்துள்ளார். தொடர்ந்து மழை பெய்யும் சூழலில் புதிய வெள்ள அபாயம் உருவாகியுள்ளதால், மீட்பு நடவடிக்கைகள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
Edited by Siva