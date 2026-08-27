நேபாள வெள்ளம்.. அதிஷ்டவசமாக குடும்பத்துடன் தப்பிய பிரபல நடிகர்..
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பேரழிவில் இதுவரை 160 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சுமார் 750 பேர் மாயமாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தமிழகத்தை சேர்ந்த சிலரும் இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
வெள்ளப்பெருக்கால் பலர் தங்களது உறவினர்களையும், வீடுகள் மற்றும் உடமைகளையும் இழந்து தவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், வெள்ளம் ஏற்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் இருந்த நடிகர் அங்குர் ரத்தன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய சம்பவம் கவனம் பெற்றுள்ளது.
கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரைக்காக நேபாளம் சென்றிருந்த அங்குர் ரத்தன், பேரழிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் வெள்ளம் வருவதற்கு சுமார் 16 மணி நேரத்திற்கு முன்பு குடும்பத்தினருடன் புகைப்படம் எடுத்துள்ளார். அவர்கள் தங்கியிருந்த ஹோட்டலும் வெள்ளம் பாதித்த இடத்திலிருந்து வெறும் 10 முதல் 15 நிமிட பயண தூரத்திலேயே இருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
வெள்ளம் வருவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக அந்த பகுதியை விட்டு பாதுகாப்பான நகரத்துக்குச் சென்றதால் உயிர் தப்பியதாக அங்குர் ரத்தன் கூறியுள்ளார். “சில மணி நேரங்களுக்கு முன்புதான் அந்த இடத்தில் நாங்கள் இருந்தோம் என்பதை நினைக்கும்போது அதிர்ச்சியாக உள்ளது. உயிரிழந்தவர்களுக்காகவும், அவர்களது குடும்பத்தினருக்காகவும் பிரார்த்திக்கிறேன்” என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva