  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Nepal Flood Horror: Actor Ankur Rattan and Family Narrowly Escape Deadly Flash Flood
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (13:01 IST)

நேபாள வெள்ளம்.. அதிஷ்டவசமாக குடும்பத்துடன் தப்பிய பிரபல நடிகர்..

நேபாளம்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (13:01 IST)
google-news
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பேரழிவில் இதுவரை 160 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சுமார் 750 பேர் மாயமாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தமிழகத்தை சேர்ந்த சிலரும் இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
வெள்ளப்பெருக்கால் பலர் தங்களது உறவினர்களையும், வீடுகள் மற்றும் உடமைகளையும் இழந்து தவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், வெள்ளம் ஏற்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் இருந்த நடிகர் அங்குர் ரத்தன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய சம்பவம் கவனம் பெற்றுள்ளது.
 
கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரைக்காக நேபாளம் சென்றிருந்த அங்குர் ரத்தன், பேரழிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் வெள்ளம் வருவதற்கு சுமார் 16 மணி நேரத்திற்கு முன்பு குடும்பத்தினருடன் புகைப்படம் எடுத்துள்ளார். அவர்கள் தங்கியிருந்த ஹோட்டலும் வெள்ளம் பாதித்த இடத்திலிருந்து வெறும் 10 முதல் 15 நிமிட பயண தூரத்திலேயே இருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
வெள்ளம் வருவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக அந்த பகுதியை விட்டு பாதுகாப்பான நகரத்துக்குச் சென்றதால் உயிர் தப்பியதாக அங்குர் ரத்தன் கூறியுள்ளார். “சில மணி நேரங்களுக்கு முன்புதான் அந்த இடத்தில் நாங்கள் இருந்தோம் என்பதை நினைக்கும்போது அதிர்ச்சியாக உள்ளது. உயிரிழந்தவர்களுக்காகவும், அவர்களது குடும்பத்தினருக்காகவும் பிரார்த்திக்கிறேன்” என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
வருங்கால பிரதமர் விஜய் என்ற பிரசாரம் முன்னெடுக்கப்படுகிறதா? என்ன சொல்கிறது தவெக?

அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறிய பிச்சை என்ற வார்த்தை.. திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கொந்தளிப்பு..

அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறிய பிச்சை என்ற வார்த்தை.. திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கொந்தளிப்பு..தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினர் குறித்து திமுகவை சேர்ந்த ஆர்.எஸ். பாரதி தெரிவித்ததாக கூறப்படும் சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சுட்டிக்காட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அமைச்சரின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

திடீரென இருக்கை மாறிய முதல்வர் விஜய்.. முதலமைச்சருக்கான தனி இருக்கையில் அமராதது ஏன்?

திடீரென இருக்கை மாறிய முதல்வர் விஜய்.. முதலமைச்சருக்கான தனி இருக்கையில் அமராதது ஏன்?தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று முதல்வர் விஜய் வழக்கமான முதல்வருக்கான பிரத்யேக இருக்கையை தவிர்த்து, அமைச்சர்கள் அமரும் முன்வரிசை இருக்கையில் அமர்ந்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

நேபாளத்தில் 21 தமிழர்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்.. பெயர்கள் வெளியீடு..!

நேபாளத்தில் 21 தமிழர்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்.. பெயர்கள் வெளியீடு..!நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், 21 தமிழர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

நேபாள வெள்ளம்!.. தண்ணீரில் சிக்கியவரை யானை காப்பாற்றியதா?!.. வைரல் வீடியோ!...

நேபாள வெள்ளம்!.. தண்ணீரில் சிக்கியவரை யானை காப்பாற்றியதா?!.. வைரல் வீடியோ!...நேற்று மதியம் வடக்கு நேபாளத்திற்கு மேல் உள்ள இமயமலை பகுதியில் இருந்து பனிப்பாறைகள் உடைந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு அந்த நீர் நேபாளத்திற்குள் புகுந்ததால் பல வீடுகளும், வாகனங்களும், கட்டிடங்களும் அடித்து செல்லப்பட்டன.

இது சட்டமன்றமா? இல்லை சண்டை மன்றமா?.. பிரேமலதா Vs ஆதவ் அர்ஜுனா வாக்குவாதம்!...

இது சட்டமன்றமா? இல்லை சண்டை மன்றமா?.. பிரேமலதா Vs ஆதவ் அர்ஜுனா வாக்குவாதம்!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதியில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.