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நான் ஏன் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்? டைம் வேஸ்ட்.. நீட் தேர்வில் 2ஆம் இடத்தை பிடித்த மாணவர்...
2026 நீட் தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்த பான்சுல் பன்சால், வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக போராட்டங்கள் வெடித்தபோது ஆர்ப்பாட்டங்களில் கலந்துகொள்ளாமல் வீட்டில் அமர்ந்து படிப்பில் கவனம் செலுத்தியதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மே 3-ஆம் தேதி நடைபெற்ற முதல் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டபோது ஆரம்பத்தில் தனக்கு ஏமாற்றமும் சோகமும் ஏற்பட்டதாக குறிப்பிட்ட அவர், பின்னர் அதனை தனது திறமையை மேலும் வளர்த்துக்கொள்ள கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பாக நேர்மறையாக மாற்றி கொண்டதாக கூறினார். போராட்டங்களில் பங்கேற்பதை விட, அந்த நேரத்தை தன் மதிப்பெண்களை உயர்த்த பயன்படுத்திக் கொள்ள நினைத்ததாக அவர் பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்தார்.
கே.ஆர். மங்கலம் உலகப் பள்ளியைச் சேர்ந்த பான்சுல் பன்சால், முதல் தேர்வில் சுமார் 706 மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்த நிலையில், கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு இடையில் ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெற்ற மறுதேர்வில் 715 மதிப்பெண்கள் பெற்று அசத்தியுள்ளார்.
ஜூலை 16-ஆம் தேதி வெளியான இதன் முடிவுகள் மாணவர் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. தனது வழக்கமான படிப்பு அட்டவணையில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல், கடைசி ஒன்றரை மாதங்கள் தனது முழுமுயற்சியையும் கல்வியில் செலுத்தியதே இந்த சாதனைக்கு காரணம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
இதற்கிடையில், நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மாணவர்களும் அரசியல் கட்சிகளும் தீவிரப் போராட்டங்களை நடத்தி வரும் நிலையில், அந்தப் போராட்டங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்க அவர் மறுத்துவிட்டார்.
Edited by Siva
சிறையில் பிரியங்கா காந்தியை பார்க்க வந்த சோனியா காந்தி.. போராட்ட களத்தில் குதிக்க திட்டமா?
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