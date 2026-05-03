நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெறுகிறது.. நீட் தேர்வு.. 5,000 மையங்களில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்..!
நாடு முழுவதும் இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு , தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி உள்ளிட்ட 13 மொழிகளில் இன்று அதாவது மே 3, ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது.
தேசிய தேர்வுகள் முகமை நடத்தும் இத்தேர்வு, பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் உள்ள எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேதம், யுனானி, ஹோமியோபதி மற்றும் கால்நடை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான இடங்கள் இத்தேர்வு முடிவுகளின் அடிப்படையிலேயே நிரப்பப்படுகின்றன. மேலும், ராணுவ கல்லூரிகளில் பி.எஸ்சி நர்சிங் படிப்பிற்கும் நீட் தேர்வு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு நாடு முழுவதும் 552 நகரங்களிலும், வெளிநாடுகளில் துபாய், அபுதாபி, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட 14 நகரங்களிலும் என மொத்தம் 5,000 மையங்களில் தேர்வு நடைபெறுகிறது.
தமிழகத்தில் சென்னை, மதுரை, கோவை உட்பட 30 நகரங்களில் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சுமார் 2 லட்சம் இடங்களுக்காக, நாடு முழுவதிலும் இருந்து 9,46,815 மாணவர்கள் மற்றும் 13,32,928 மாணவிகள் என மொத்தம் 22,79,743 பேர் இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் இந்த முக்கிய தேர்விற்காக நாடு முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன.
