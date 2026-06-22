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  4. NEET Re-Exam Scam: 24 Arrested In Bihar Including Medical Students For Impersonation
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Last Updated : Monday, 22 June 2026 (14:13 IST)

வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸ் போல் மோசடி.. நீட் தேர்வை மாணவர்களுக்கு பதில் எழுதிய டாக்டர்கள்...!

நீட் மறுதேர்வு
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (14:12 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (14:13 IST)
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வினாத்தாள் கசிவு புகாரால் கடந்த மே 3, 2026 நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நேற்று நாடு முழுவதும் NEET-UG மறுதேர்வு பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், பீகார் மாநிலம் லக்கிசராய் மாவட்டத்தில் போலி தேர்வர்களை வைத்து தேர்வு எழுத முயன்ற மாபெரும் ஆள்மாறாட்டக் கும்பலை போலீசார் வேட்டையாடியுள்ளனர். உண்மையான மாணவர்களுக்கு பதிலாக தேர்வு எழுத முயன்ற மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பயோமெட்ரிக் நிறுவன ஊழியர்கள் உட்பட மொத்தம் 24 பேரை போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.
 
லக்கிசராய் தேர்வு மையத்திற்குள் பயோமெட்ரிக் நிறுவனத்தின் போலி அடையாள அட்டையுடன் நுழைந்த பாட்னா மருத்துவக் கல்லூரி எம்பிபிஎஸ் மாணவர் மயங்க் கஷ்யப் என்பவரைப் பிடித்து போலீசார் விசாரித்தபோது இந்த மோசடி அம்பலமானது. கயா மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் இந்த கும்பலின் மூளையாகச் செயல்பட்டுள்ளார். மேலும், வாரணாசி, ரேபரேலி எய்ம்ஸ், டெல்லி மற்றும் நாலந்தா மருத்துவக் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த நர்சிங் மற்றும் மருத்துவ மாணவர்கள் போலி ஐடி கார்டுகள் மூலம் தேர்வு எழுத முயன்றபோது நடுவிலேயே பிடிபட்டனர்.
 
இவர்களுக்கு உடந்தையாக இருந்த, கைரேகை சரிபார்க்கும் பயோமெட்ரிக் நிறுவனத்தின் 14 ஊழியர்களும் லஞ்சம் பெற்ற குற்றத்திற்காகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கல்லூரி வளாகத்தை விட்டு வெளியேறக் கூடாது என்ற விதியை மீறி, உடல்நிலை சரியில்லை என்று பொய் கூறிவிட்டு மாணவர்கள் இந்த ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதன் பின்னணியில் உள்ள பெரிய புள்ளிகள் குறித்து பீகார் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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