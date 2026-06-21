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இன்று நீட் மறுதேர்வு.. 22 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகின்றனர்.. குளறுபடி இல்லாமல் நடக்குமா?
மருத்துவப் படிப்பிற்கான நீட் மறுதேர்வு இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது. கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற தேர்வில் வினாத்தாள் கசிந்ததால் ஏற்பட்ட சர்ச்சைகளை தொடர்ந்து, தேசிய தேர்வு முகமை மற்றும் மத்திய அரசு மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் இந்த மறுதேர்வை நடத்துகின்றன. சுமார் 22 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் இந்த தேர்வை எழுதுகின்றனர்.
தேர்வின் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. வினாத்தாள்களை பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்ல இந்திய விமானப்படையின் உதவி நாடப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள 5,440 தேர்வு மையங்களிலும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு, ஜாமர்கள் மற்றும் பயோமெட்ரிக் சோதனைகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மையத்திற்கும் ஒரு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டு, தேர்வு நடவடிக்கைகள் நேரடியாகக் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
தேர்வு பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 5.15 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது. முறைகேடுகளை தடுக்க கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கீட்டில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் குறித்து சில புகார்கள் எழுந்தாலும், அவற்றை சரிசெய்வதாக அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர்.
மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, எவ்வித தடையுமின்றி தேர்வு நடைபெறுவதை உறுதி செய்யுமாறு எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் அரசை வலியுறுத்தியுள்ளனர். லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் கனவுகளை தீர்மானிக்கும் இந்த தேர்வு, தேர்வு முகமையின் மீதான நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்கும் ஒரு சோதனையாகவும் அமைந்துள்ளது.
Edited by Siva
நடுக்கடலில் கப்பலில் மரணம் அடைந்த தூத்துகுடி மாலுமி.. மனைவிக்கு அரசு வேலை கொடுத்த தவெக அரசு..
ஓமன் நாட்டின் கடற்கரை அருகே நங்கூரமிட்டிருந்த 'எம்.டி செலஸ்டியல்' கப்பலில் பணிபுரிந்த தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த மாலுமி நிஷாந்த் உயிர்த்த நாதன் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். உரிய மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்காததாலும், கப்பல் நிறுவனத்தின் அலட்சியத்தாலும் அவர் உயிரிழந்ததாக இந்திய மாலுமிகள் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. கப்பலில் உடலைப் பாதுகாக்க குளிரூட்டும் வசதி இல்லாததால், உடல் சிதைவடைந்த நிலையில் உள்ளதாக சக ஊழியர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவையில் எய்ம்ஸ்.. இடத்தை தேர்வு செய்யும் பணிகளில் தமிழக அரசு தீவிரம்...
கோவையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான இடத்தைத் தேர்வு செய்யும் பணிகளில் தமிழக அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார். கோவை மாவட்ட ஆட்சியருடன் இது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், விரைவில் நல்ல அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் அவர் கூறினார். மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணிகள் நீண்ட தாமதத்திற்குப் பிறகு தற்போது வேகம் எடுத்துள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
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இன்று நீட் மறுதேர்வு.. 22 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகின்றனர்.. குளறுபடி இல்லாமல் நடக்குமா?
மருத்துவப் படிப்பிற்கான நீட் மறுதேர்வு இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது. கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற தேர்வில் வினாத்தாள் கசிந்ததால் ஏற்பட்ட சர்ச்சைகளை தொடர்ந்து, தேசிய தேர்வு முகமை மற்றும் மத்திய அரசு மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் இந்த மறுதேர்வை நடத்துகின்றன. சுமார் 22 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் இந்த தேர்வை எழுதுகின்றனர்.