பிரதமர் மோடிக்கு 13வது நாள் காரியம் செய்த பெண்.. வீட்டை காலி பண்ண சொன்ன ஹவுஸ் ஓனர்...
சமீபத்தில் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்துகொண்ட இளம் பெண் ஒருவர், பிரதமர் மோடி இறந்துவிட்டதாகவும், அவரது 13-வது நாளுக்கு சமோசா சப்ளை செய்யப்படுவதாகவும் கூறி பேசிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது. இந்த பேச்சுக்கு இணையத்தில் கடுமையான கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில், தற்போது அந்த பெண்ணுக்ப் பெரும் சோதனையான சூழல் உருவாகியுள்ளது.
அவர் வாடகை வீட்டில் வசித்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பான செய்திகள் ஊடகங்களில் வெளியாகி பரவியதை தொடர்ந்து, வீட்டின் உரிமையாளர் உடனடியாக வீட்டை காலி செய்யும்படி அவரிடம் கூறியுள்ளார். இதனால் செய்வதறியாது திகைத்துள்ள அந்த பெண், தான் அந்த போராட்டத்திற்கு சென்றிருக்கக் கூடாது என்றும், அங்கே கலந்துகொண்டதன் விளைவுதான் இப்போது வீட்டை இழந்து நிற்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறி வருத்தத்துடன் புலம்பியுள்ளார்.
மேலும், இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு வேறு யாராவது தனக்கு வீடு வாடகைக்கு தருவார்களா என்ற கவலையுடன் அவர் பேசி வரும் தகவல்கள் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒரு வைரல் வீடியோவால் ஒரு சாதாரண பெண் எதிர்கொண்டுள்ள இந்தச் சிக்கலான சூழல் சமூக வலைத்தளங்களில் விவாத பொருளாகியுள்ளது.
Edited by Siva