இனி இன்ஸ்டாகிராம் தான் அரசியல்.. தவெக, சிஜேபிய பார்த்து கற்று கொள்ளும் அரசியல்வாதிகள்...
‘நீட்’ வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை கண்டித்து டெல்லியில் சிஜேபி அமைப்பால் நடத்தப்பட்ட போராட்டத்துக்கு பிறகு, அரசியல் கட்சிகளும் முக்கிய தலைவர்களும் இளைஞர்களை கவரும் வகையில் இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதளத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இளநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை முன்வைத்து ஜூலை 20-ஆம் தேதி நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி நடத்தப்பட்டது. இந்த போராட்டத்துக்காக இன்ஸ்டாகிராமில் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. குறிப்பாக, சில விநாடிகளில் முடிவடையும் ‘ரீல்ஸ்’ வீடியோக்கள் மூலம் இளைஞர்களிடம் தகவல்கள் வேகமாக கொண்டு செல்லப்பட்டன.
இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் கட்சிகளின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவுகளுக்கு கிடைக்கும் வரவேற்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக வலைதள தரவு ஆய்வு நிறுவனமான ‘டேட்டா பீயிங்ஸ்’ தெரிவித்துள்ளது.
ஜூலை 20-க்கு முன்பிருந்த காலத்துடன் ஒப்பிடும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவுகளுக்கான சராசரி வரவேற்பு சுமார் நான்கு மடங்கு உயர்ந்து 46 லட்சத்தை கடந்துள்ளதாக ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. ராகுல் காந்தியின் பதிவுகளுக்கான சராசரி வரவேற்பும் மூன்று மடங்கு அதிகரித்து 4 லட்சத்தை தாண்டியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காங்கிரஸ் பதிவுகளுக்கான சராசரி வரவேற்பு 50 ஆயிரத்தில் இருந்து 72 ஆயிரமாகவும், பாஜக பதிவுகளுக்கான வரவேற்பு 25 ஆயிரத்தில் இருந்து 34 ஆயிரமாகவும் உயர்ந்துள்ளது. கட்சி பெயர்களை முன்னிலைப்படுத்தும் பதிவுகளைவிட, தனிப்பட்ட தலைவர்களை மையமாகக் கொண்ட அரசியல் பதிவுகளுக்கே இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு கிடைப்பதாக ஆய்வு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
Edited by Siva