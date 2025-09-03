நீட் தேர்வில் ஜீரோ, மைனஸ் மதிப்பெண் எடுத்தவர்களுக்கு சீட் ஒதுக்கீடு.. அதிர்ச்சி தகவல்..!
நீட் முதுகலை தேர்வில் ஜீரோ அல்லது மைனஸ் மதிப்பெண் பெற்ற 27 பேருக்கு மருத்துவ இடம் ஒதுக்கப்பட்டதாக வெளியான தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பொதுவாக, நீட் போன்ற நுழைவு தேர்வுகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட தகுதி மதிப்பெண் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே மருத்துவ கல்லூரிகளில் இடம் ஒதுக்கப்படும். ஆனால், இந்த ஆண்டு வெளியான நீட் முதுகலை தேர்வு முடிவுகளில், பூஜ்யம் அல்லது எதிர்மறை மதிப்பெண் பெற்றவர்களுக்கும் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, தேர்வுத் துறை அல்லது மத்திய அரசு இதுவரை அதிகாரபூர்வமான விளக்கம் எதையும் அளிக்கவில்லை. இந்த விவகாரம், மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை முறையில் உள்ள வெளிப்படைத்தன்மை குறித்து பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சம்பவம், எதிர்காலத்தில் மருத்துவக் கல்வித் துறையில் மேலும் பல சீர்திருத்தங்கள் தேவை என்பதையே சுட்டிக்காட்டுகிறது.
