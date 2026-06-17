  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. NEET Aspirant and Daughter of Kargil Veteran Dies by Suicide in Dehradun
Written By
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (13:58 IST)

நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த மாணவி தற்கொலை: 12-ம் வகுப்பில் 97 சதவீத மதிப்பெண்கள் எடுத்தவர்..

suicide
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (13:57 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (13:58 IST)
google-news
உத்தரகண்ட் மாநிலம் டேராடூனில், 23 வயதான ரியா குமாரி தாப்பா என்ற இளம் பெண் தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இவர் 1999 கார்ஜில் போரில் பங்கேற்ற ஒரு ராணுவ வீரரின் மகள் ஆவார். மதியம் உணவிற்காகத் தாயார் கூப்பிட சென்றபோது, ரியா தனது அறைக்கதவை திறக்கவில்லை. இதனால் சந்தேகமடைந்த பெற்றோர் கதவை உடைத்து பார்த்தபோது, அவர் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார்.
 
அவரது அறையிலிருந்து மீட்கப்பட்ட தற்கொலை குறிப்பில், "ஐ லவ் யூ மம்மி, பப்பா. இதில் யாருடைய தப்பும் இல்லை" என்று இந்தியில் எழுதியுள்ளார். மேலும், தனது மரணத்திற்கு யாரும் காரணமில்லை என்றும், தனது சொந்த திறமையின்மையே இந்த முடிவுக்கு காரணம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
காவல்துறை அதிகாரி அங்கித் கந்தாரி கூறுகையில், ரியா தனது 12-ம் வகுப்பில் 97 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியில் முதலிடம் பிடித்தவர். ஆனால், தனது முதல் முயற்சியில் நீட் மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வில் அவரால் தேர்ச்சி பெற முடியவில்லை. இதனால் ஜூன் 21 அன்று நடக்கவிருந்த நீட் மறுதேர்விற்கு அவர் தீவிரமாக படித்து வந்துள்ளார். படிப்பில் ஏற்பட்ட தொடர் ஏமாற்றம் மற்றும் விரக்தி காரணமாகவே அவர் இந்தத் தீவிர முடிவை எடுத்திருக்கலாம் என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்?!.. திமுக போடும் ஸ்கெட்ச்!..

சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்?!.. திமுக போடும் ஸ்கெட்ச்!..2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்த நிலையில் 2026 தேர்தலிலும் நாம்தான் ஆட்சி அமைப்போம் என திமுக நம்பிக்கொண்டிருந்தது.

தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஊழலை வெளிச்சம் போட்டு காட்டிய வெள்ளை அறிக்கை.. முந்தைய அரசுகளின் ஊழல்கள்...

தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஊழலை வெளிச்சம் போட்டு காட்டிய வெள்ளை அறிக்கை.. முந்தைய அரசுகளின் ஊழல்கள்...தமிழக வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, அரசாங்க ஆவணம் ஒன்று அரசியல் வார்த்தைகளை தவிர்த்து, கணினியமைப்பு ரீதியான ஊழலை வெளிப்படையாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

காஞ்சிபுரத்தில் 200 ஏக்கர் தொழிற்பூங்கா அமைக்கும் மதர்சன் குழுமம்.. வேலைவாய்ப்பு கொட்ட போகுதா?

காஞ்சிபுரத்தில் 200 ஏக்கர் தொழிற்பூங்கா அமைக்கும் மதர்சன் குழுமம்.. வேலைவாய்ப்பு கொட்ட போகுதா?நொய்டாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் பிரபல வாகன உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான மதர்சன் குழுமம் , தனது எலக்ட்ரானிக்ஸ் உதிரிபாகங்கள் சார்ந்த அனைத்து வணிகங்களையும் ஒரே கூரையின் கீழ் கொண்டு வரத் திட்டமிட்டுள்ளது.

சென்னையின் எந்த பகுதியில் விமான நிலையம் அமைத்தாலும் அது ஆபத்து தான்: புவியியல் வல்லுனர்கள்

சென்னையின் எந்த பகுதியில் விமான நிலையம் அமைத்தாலும் அது ஆபத்து தான்: புவியியல் வல்லுனர்கள்சென்னையின் எந்த பகுதியில் புதிய விமான நிலைய திட்டம் தொடங்கப்பட்டாலும், அது அந்த பகுதியின் சுற்றுச்சூழலில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதுதான் தற்போதைய நிதர்சனமான உண்மை என புவியியல் வல்லுனர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

விஜயை காரி துப்பிட்டு இன்னைக்கு ஏன் அவர போய் பாக்குறே!.. FEFSI விஜயன் கோபம்!..

விஜயை காரி துப்பிட்டு இன்னைக்கு ஏன் அவர போய் பாக்குறே!.. FEFSI விஜயன் கோபம்!..திரைத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் மாறியிருக்கிறார் விஜய்.