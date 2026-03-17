செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026 (16:47 IST)

3 காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ, 1 ஆர்ஜேடி எம்.எல்.ஏ மிஸ்ஸிங்.. பீகார் ராஜ்யசபா தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றது எப்படி?

பீகாரில் காலியாக இருந்த ஐந்தாவது மாநிலங்களவை தொகுதிக்கான தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்றது மகாபந்தன் கூட்டணியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே நிலவிய குழப்பத்தால் இந்த தோல்வி நேரிட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த சுரேந்திர பிரசாத் குஷ்வாஹா, மனோஜ் பிஸ்வாஸ், மனோகர் பிரசாத் சிங் மற்றும் ஆர்ஜேடியின் பைசல் ரஹ்மான் ஆகிய 4 எம்.எல்.ஏ-க்கள் வாக்களிக்க வராததே என்டிஏ வேட்பாளர் உபேந்திர குஷ்வாஹாவின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்தது.
 
இந்த தோல்வியால் அதிருப்தியடைந்துள்ள ஆர்ஜேடி தலைவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பு சரியில்லை என குற்றம் சாட்டுகின்றனர். ஆனால், தேஜஸ்வி யாதவ் பேசுகையில், ஆளுங்கட்சி தரப்பில் எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு ஆசைவார்த்தைகள் கூறப்பட்டதாக புகார் தெரிவித்துள்ளார். 
 
குறிப்பாக, பைசல் ரஹ்மான் தனது தாயாரின் உடல்நிலையை காரணம் காட்டி டெல்லி சென்றது அரசியல் வட்டாரத்தில் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2025 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற இந்த கூட்டணிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள இந்த விரிசல், வரும் காலங்களில் பீகார் அரசியலில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

விஜய் பாஜகவின் B டீம் இல்ல!.. A டீமே அவர்தான்!.. பிக்பாஸ் ஜூலி மீண்டும் வீடியோ!...சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்த போது பிரபலமானவர் ஜூலி. இவரின் வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களிலும் வைரலானது.

மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவுகள்: என்.டி.ஏ கூட்டணி 37ல் 22 இடங்களில் வெற்றிநேற்று நடைபெற்ற 37 இடங்களுக்கான மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், இதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 22 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, நாடாளுமன்ற மேலவையில் தனது பலத்தை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.

திடீரென மனைவி, மகளுடன் சென்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்த வருண் காந்தி.. என்ன காரணம்?முன்னாள் பாஜக எம்பி வருண் காந்தி, இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தனது குடும்பத்துடன் சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின்போது தனது மனைவி மற்றும் மகளுடன் சென்ற வருண் காந்தி, பிரதமரின் ஆசி மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை பெற்றார்.

தனித்துப்போட்டி!.. திமுகவுக்கு விஜய் வைக்கும் ஆப்பு!.. தளபதி போடும் கணக்கு!...நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுக - பாஜக உள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையப் போகிறது என்கிற செய்தி கடந்த சில நாட்களாகவே தொலைக்காட்சிகளிலும், ஊடகங்களிலும், சமூக வலைதளங்களும் பரவி வந்தது.

காரில் எரிந்த நிலையில் 4 பேர் யார்?!. வெளியான புதிய தகவல்!...திருநெல்வேலி மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே இன்று காலை எரிந்த நிலையில் ஒரு கார் நின்று கொண்டிருந்தது.

