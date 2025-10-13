திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (10:19 IST)

இந்து கடைகளில் மட்டும் தீபாவளி ஷாப்பிங் செய்யுங்கள்: தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏவின் சர்ச்சை பேச்சு..!

மகாராஷ்டிராவில், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் சங்ராம் ஜக்தாப், தீபாவளி ஷாப்பிங் தொடர்பாக பேசிய கருத்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சோலாப்பூரில் நடந்த கூட்டத்தில் பேசிய ஜக்தாப், "தீபாவளி பண்டிகைக்காக பொருட்கள் வாங்கும்போது, அதன் பயன்கள் அனைத்தும் இந்துக்களை சென்றடைய வேண்டும் என்று அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்," என்று கூறியிருந்தார்.
 
இதற்கு தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவரும், மகாராஷ்டிர துணை முதல்வருமான அஜித் பவார் உடனடியாக கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். "பொறுப்பற்ற அறிக்கைகளை வெளியிடும் எந்த எம்.எல்.ஏ அல்லது எம்.பி.யையும் கட்சி ஏற்காது. மகாராஷ்டிரா, சத்ரபதி சிவாஜி மற்றும் அம்பேத்கரின் மண், அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்லும் பூமி," என்று அவர் உறுதியாக கூறினார்.
 
ஜக்தாப்பிற்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்படும் என்றும், அவரது பதிலுக்கு பிறகு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பவார் தெரிவித்தார். "கட்சி கொள்கைக்கு எதிராக பேசுவதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது," என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
இதனிடையே, எம்.எல்.ஏ ஜக்தாப்பை உடனடியாக கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்.பி. சுப்ரியா சுலே கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். 
 
 
Edited by Mahendran

மடகாஸ்கரில் நடந்து வரும் ஜென் ஸீ (Gen Z) போராட்டத்திற்கு ராணுவமும் ஆதரவாக இறங்கியுள்ளதால் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

கேரளாவில் மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் சுற்றுலா இணை அமைச்சராக உள்ள நடிகர் சுரேஷ் கோபி, தனது அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலக விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளார். தனக்கு பதிலாக புதிதாக நியமனம் செய்யப்பட்ட ராஜ்யசபா எம்.பி. சி. சதானந்தன் மாஸ்டரை மத்திய அமைச்சராக்க வேண்டும் என்றும் அவர் பரிந்துரைத்துள்ளார்.

உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் உள்ள 'சர்க்கிள் கிளப்' என்ற இரவு விடுதியில், நெருப்பு சாகசம் விபரீதமாக முடிந்ததில் இரு ஊழியர்கள் பலத்த காயமடைந்தனர்.

கேரளாவில் ஐ.டி. ஊழியரான ஆனந்து அஜித் என்பவர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், ஆர்.எஸ்.எஸ். முகாம்களில் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் நடப்பதாக அவர் வெளியிட்ட கடைசி பதிவு, நாடு முழுவதும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதானி நிறுவனம் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டில் இந்திய அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என அமெரிக்கா அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.

