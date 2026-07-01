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பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5.. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைப்பு.. ஆனால் ஒரு விஷயம்...
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியடைந்ததை தொடர்ந்து, இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் எரிபொருள் நிறுவனமான 'நயாரா எனர்ஜி' பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை குறைப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விலை மாற்றம் நாடு முழுவதும் உள்ள நயாராவின் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளில் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பதற்றம் தணிந்து, முக்கிய கடல்வழி போக்குவரத்துப் பாதைகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டதால், கடந்த ஒரு மாதத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலை சுமார் 23% முதல் 25% வரை சரிந்துள்ளது. தற்போது சர்வதேச சந்தையில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பேரல் 73 டாலர் அளவிலும், இந்திய சந்தையில் தோராயமாக ரூ.6,669 என்ற அளவிலும் வர்த்தகமாகிறது. இந்தச் சூழலைப் பயன்படுத்தி, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக தனியார் நிறுவனம் எரிபொருள் விலையைக் குறைத்துள்ளது.
இருப்பினும், நாட்டின் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பங்குகளைக் கொண்டுள்ள இந்தியன் ஆயில், பாரத் பெட்ரோலியம், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் போன்ற அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை.
குஜராத்தின் வாதினாரில் ஆண்டுக்கு 20 மில்லியன் டன் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட சுத்திகரிப்பு ஆலையைக் கொண்டுள்ள நயாரா நிறுவனம், பராமரிப்புப் பணிகள் முடிந்து நாட்டின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யத் தயாராக உள்ள நிலையில் இந்த விலை குறைப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.
Edited by Siva
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மகளிர் அணி ஆலோசனை கூட்டம்: ஆதவ் மாமியார், காளியம்மாள் பங்கேற்பு..
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகமான புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மகளிர் அணியின் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. வரவிருக்கும் அரசியல் களப்பணிகள் மற்றும் கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்க இந்தச் சிறப்புக்கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5.. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைப்பு.. ஆனால் ஒரு விஷயம்...
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியடைந்ததை தொடர்ந்து, இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் எரிபொருள் நிறுவனமான 'நயாரா எனர்ஜி' பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை குறைப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விலை மாற்றம் நாடு முழுவதும் உள்ள நயாராவின் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளில் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.