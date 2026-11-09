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Written By SIVA SIVA

தேசிய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை சடலமாக கண்டெடுப்பு: நெடுஞ்சாலையில் பிணம் இருந்ததால் அதிர்ச்சி...

தேசிய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை
Written By: SIVA
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (06:31 IST)
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உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் உன்னாவோ மாவட்டத்தை சேர்ந்த 24 வயதான தேசிய அளவிலான குத்துச்சண்டை வீராங்கனை மன்சா , கான்பூர் - பிரயாக்ராஜ் நெடுஞ்சாலையில் மர்மமான முறையில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கடந்த நவம்பர் 5-ஆம் தேதி மதியம் 12:30 மணியளவில், தனது மருமகளின் திருமணத்திற்கான பொருட்களை வாங்க செல்வதாக கூறி வீட்டை விட்டு வெளியேறிய மன்சா, அதன்பின் வீடு திரும்பவில்லை. அவரது மொபைல் போனும் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் பதற்றமடைந்த குடும்பத்தினர் காங்காட் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
 
இந்நிலையில, வீட்டின் அருகில் இருந்து 40-50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மகாராஜ்பூர் காவல் எல்லைக்குட்பட்ட நெடுஞ்சாலையில் மன்சாவின் சடலத்தை காவல்துறையினர் மீட்டனர். அவரது மொபைல் போன், ஜாக்கெட் மற்றும் துப்பட்டா ஆகியவை காணாமல் போயுள்ளன.
 
தேசிய அளவில் தங்கம் வென்ற தனது மகளின் மரணத்திற்கு அவரது நண்பரே காரணம் என்று மன்சாவின் தாய் சஞ்சனா குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர், சடலத்தை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். மேலும், மன்சாவின் செல்போன் அழைப்பு விவரங்களை ஆய்வு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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