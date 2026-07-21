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Written By Webdunia

வேலை செய்யவே முடியலை, சம்பளத்தை குறைத்து கொள்ளுங்கள்.. மன அழுத்தத்துடன் சொன்ன பெண்ணுக்கு ஓனர் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்..

வேலைவாய்ப்பு
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (10:25 IST)
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மும்பையை சேர்ந்த ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் துருவ் முகர்ஜி, தனது நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர் ஒருவர் செயல்திறன் குறைந்தபோது தண்டனைக்கு பதிலாக அனுதாபத்தையும் ஆதரவையும் வழங்கியுள்ளார். 
 
ப்ளூ லாப்ஸ்டர் மீடியா நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பில் உள்ள ஆர்யா என்பவருக்கு சொந்த மற்றும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளால் பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டதுடன், பணிகள் தாமதமாயின. இதனால் சம்பளத்தை குறைத்துக் கொள்ள முன்வந்த அவரிடம், நிறுவனர் சம்பளத்தை குறைக்காமல் மூன்று நாட்கள் கட்டண விடுமுறை அளித்து ஏர்பிஎன்பி தங்குமிட ஏற்பாட்டை செய்து தந்துள்ளார். மேலும், அவரது வீட்டின் அருகில் தனி பணிவிடத்தையும் அமைத்து கொடுத்துள்ளார்.
 
நிறுவனத்தின் இந்த மனிதாபிமான செயலால் ஆர்யா மீண்டும் புத்துணர்ச்சியுடன் பணிக்கு திரும்புவதாகவும், ஊழியர்கள் அனைவரும் முதலில் மனிதர்கள், அதன் பிறகே தொழில்முறையினர் என்பதை இந்த சம்பவம் உணர்த்துவதாகவும் துருவ் முகர்ஜி லிங்க்ட்இன் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
இணையத்தில் வைரலான இந்த பதிவிற்குப் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருவதுடன், அனுதாபத்துடன் கூடிய தலைமைத்துவமே சிறந்த நிறுவனத்தை கட்டமைக்கும் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதித்து வருகின்றனர். அலுவலகங்களில் கடினமான போக்குக்கு மாற்றாகப் புரிதலும் ஆதரவும் எத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

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