தொடர்புடைய செய்திகள்
- நீங்கள் வேலையில் இருந்து நீக்கப்பட்டீர்கள்.. விடுமுறைக்கு சென்ற ஊழியருக்கு வந்த இமெயில்..
- இந்தியாவில் மொபைல் போன் தயாரிப்பு.. ரூ.62,500 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு.. தமிழ்நாட்டுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்...
- விஜய் ஆட்சியில் தமிழகத்திற்கு வரும் 2 கொரிய நிறுவனங்கள்.. தொழிற்சாலை அமைக்க 30 ஏக்கர் நிலம் வழங்கும் தமிழக அரசு...
- AI அறிவு இருந்தால் மட்டுமே வேலை.. ரூல்ஸை மாத்திய HCLTech.. லட்சக்கணக்கில் சம்பளம்...
- மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 4% இடஒதுக்கீடு கட்டாயம்: முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவு
வேலை செய்யவே முடியலை, சம்பளத்தை குறைத்து கொள்ளுங்கள்.. மன அழுத்தத்துடன் சொன்ன பெண்ணுக்கு ஓனர் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்..
மும்பையை சேர்ந்த ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் துருவ் முகர்ஜி, தனது நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர் ஒருவர் செயல்திறன் குறைந்தபோது தண்டனைக்கு பதிலாக அனுதாபத்தையும் ஆதரவையும் வழங்கியுள்ளார்.
ப்ளூ லாப்ஸ்டர் மீடியா நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பில் உள்ள ஆர்யா என்பவருக்கு சொந்த மற்றும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளால் பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டதுடன், பணிகள் தாமதமாயின. இதனால் சம்பளத்தை குறைத்துக் கொள்ள முன்வந்த அவரிடம், நிறுவனர் சம்பளத்தை குறைக்காமல் மூன்று நாட்கள் கட்டண விடுமுறை அளித்து ஏர்பிஎன்பி தங்குமிட ஏற்பாட்டை செய்து தந்துள்ளார். மேலும், அவரது வீட்டின் அருகில் தனி பணிவிடத்தையும் அமைத்து கொடுத்துள்ளார்.
நிறுவனத்தின் இந்த மனிதாபிமான செயலால் ஆர்யா மீண்டும் புத்துணர்ச்சியுடன் பணிக்கு திரும்புவதாகவும், ஊழியர்கள் அனைவரும் முதலில் மனிதர்கள், அதன் பிறகே தொழில்முறையினர் என்பதை இந்த சம்பவம் உணர்த்துவதாகவும் துருவ் முகர்ஜி லிங்க்ட்இன் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இணையத்தில் வைரலான இந்த பதிவிற்குப் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருவதுடன், அனுதாபத்துடன் கூடிய தலைமைத்துவமே சிறந்த நிறுவனத்தை கட்டமைக்கும் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதித்து வருகின்றனர். அலுவலகங்களில் கடினமான போக்குக்கு மாற்றாகப் புரிதலும் ஆதரவும் எத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது.
Edited by Siva
மீண்டும் 50% வரிவிதித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்... திருந்தவே மாட்டாரா?
அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்றது முதல் டொனால்ட் டிரம்ப் பல்வேறு நாடுகளுக்கு திடீர் திடீரென வரி விதிப்பதும், சில மாதங்கள் கழித்து அந்த வரியை திரும்ப பெறுவதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது. இந்த அரசியல் நாடகத்தை அவர் அடிக்கடி அரங்கேற்றி வரும் நிலையில், தற்போது மீண்டும் கனடா நாட்டின் மீது ஐம்பது சதவீத இறக்குமதி வரியை விதிப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
உக்ரைன் நாட்டின் கப்பல் மீது தாக்குதல்.. 4 இந்தியர்கள் பலி.. மத்திய அரசு கடும் கண்டனம்..
உக்ரைன் நாட்டின் துறைமுகத்திலிருந்து உணவு பொருட்கள் மற்றும் வணிக பொருட்களுடன் புறப்பட்டு சென்ற வர்த்தக கப்பல் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கோர தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய நான்கு இந்திய மாலுமிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். அப்பாவி பணியாளர்கள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகக் கப்பல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த வன்முறை தாக்குதலுக்கு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தனது கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.
ஆந்திராவை தொடர்ந்து பீகாரிலும் கொரோனா.. தந்தை மகள் மருத்துவமனையில் அனுமதி...
ஆந்திப் பிரதேசத்தை தொடர்ந்து பீகாரிலும் தந்தை மற்றும் மகளுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் நாடு முழுவதும் மீண்டும் ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே ஆந்திராவில் இரண்டு பேருக்கு இந்நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட நிலையில், தற்போது பீகாரின் பாகல்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 65 வயது தந்தை மற்றும் அவரது 35 வயது மகளுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.