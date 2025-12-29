திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva

ஒரே ஒரு போன்கால் தான்.. ரூ.3 கோடி ஏமாந்த 68 வயது பெண்.. என்ன நடந்தது?

ஒரே ஒரு போன்கால் தான்.. ரூ.3 கோடி ஏமாந்த 68 வயது பெண்.. என்ன நடந்தது?
மும்பையை சேர்ந்த 68 வயது ஓய்வுபெற்ற பெண்மணி ஒருவரிடம், முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி.ஒய். சந்திரசூட் மற்றும் சிபிஐ அதிகாரிகள் போல நடித்து ரூ.3.71 கோடி பறிக்கப்பட்ட அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 
 
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கிய இந்த 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' மோசடியில், அந்த பெண்ணின் ஆதார் கார்டு மூலம் ரூ.6 கோடி சட்டவிரோத பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளதாக மிரட்டியுள்ளனர்.
 
வீடியோ காலில் தோன்றிய மர்ம நபர் ஒருவர், தன்னை "நீதிபதி சந்திரசூட்" என்று அடையாளப்படுத்தி கொண்டு, அந்த பெண்ணிற்கு ஜாமீன் மறுக்கப்படுவதாக நாடகமாடியுள்ளார். இதனால் பீதியடைந்த பெண், தனது குடும்பத்தை காப்பாற்றவும், வழக்கிலிருந்து தப்பிக்கவும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை விற்று ரூ.3.71 கோடியை மோசடி கும்பல் வழங்கிய கணக்குகளுக்கு மாற்றியுள்ளார். 
 
மீண்டும் அவர்கள் பணம் கேட்டபோதுதான் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்து சைபர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். பொதுமக்களே, இதுபோன்ற வீடியோ கால் மிரட்டல்கள் மற்றும் 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' குறித்து மிகுந்த விழிப்புணர்வுடன் இருக்குமாறு காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

1 பிளேட் இட்லி, ஒரு செட் சப்பாத்தி, ஒரு காபி விலை ரூ.50 மட்டுமே.. வைரலாகும் சென்னை சரவண பவன் பில்..!

1 பிளேட் இட்லி, ஒரு செட் சப்பாத்தி, ஒரு காபி விலை ரூ.50 மட்டுமே.. வைரலாகும் சென்னை சரவண பவன் பில்..!சென்னையின் அடையாளமான ஹோட்டல் சரவண பவனில் 2009-ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட உணவக ரசீது ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. கடந்த 15 ஆண்டுகளில் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கம் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது என்பதை இந்த ரசீது தெள்ளத்தெளிவாக காட்டுகிறது.

தேனிலவு சென்ற புதுமண தம்பதிகள்.. அடுத்தடுத்த நாளில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாபம்..!

தேனிலவு சென்ற புதுமண தம்பதிகள்.. அடுத்தடுத்த நாளில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாபம்..!பெங்களூருவை சேர்ந்த சூரஜ் சிவண்ணா மற்றும் கான்வி ஆகியோருக்கு கடந்த அக்டோபர் 29 அன்று திருமணம் நடைபெற்றது. தேனிலவுக்காக இலங்கை சென்ற இவர்களிடையே கசப்புணர்வு ஏற்பட்டு, பாதியிலேயே நாடு திரும்பினர். புகுந்த வீட்டில் நேர்ந்த அவமானங்களால் மனமுடைந்த கான்வி, கடந்த வியாழக்கிழமை பெங்களூருவில் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறார்.. செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..!

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறார்.. செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..!தமிழக அரசின் கடன் சுமை குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி வெளியிட்ட கருத்து, திமுக கூட்டணியிலும் தமிழக காங்கிரஸிற்குள்ளும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ், விசிக விலகுமா? விஜய்யுடன் கூட்டணியா?

திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ், விசிக விலகுமா? விஜய்யுடன் கூட்டணியா?2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் சலசலப்புகள் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனின் சமீபத்திய பேச்சுகள் கூட்டணியில் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

அதிமுக -பாஜக கூட்டணியை வலுப்படுத்த அமித்ஷா அதிரடி முடிவு.. இனி ஆட்டம் வேற மாதிரி இருக்கும்..!

அதிமுக -பாஜக கூட்டணியை வலுப்படுத்த அமித்ஷா அதிரடி முடிவு.. இனி ஆட்டம் வேற மாதிரி இருக்கும்..!2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணியை வலுப்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகரித்து வருவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் கணிக்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com