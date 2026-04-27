திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By
Last Modified: திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026 (13:46 IST)

பேஸ்புக்கில் வந்த விளம்பரம்!. ரூ.299 பொருளுக்கு ஒரு லட்சத்தை இழந்த பெண்!...

ஒருபக்கம் தொழில் நுட்ப வசதிகள் அதிகரித்துவிட்டாலும் ஒருபக்கம் அதை பயன்படுத்தி ஒரு பல கும்பல்கள் மோசடி செய்து மக்களிடமிருந்து பணம் பறிப்பது அதிகரித்து வருகிறது. அதுவும் தற்போது எல்லோர் கையிலும் இன்டர்நெட் வசதியுடன் கூடிய செல்போன் வந்து விட்டதால் பலரும் டிவிட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். அதில் குறைவான விலை என விளம்பரங்களை கொடுக்கும் மோசடி கும்பல் மக்களிடம் ஆசையை தூண்டி ஏமாற்றி பணத்தை பறித்து வருகின்றன. இதில் பலரும் பணத்தை இழந்து வருகிறார்கள்..

இந்நிலையில்தான், மும்பையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் நர்ஸ் ஒருவர் பேஸ்புக்கில் வந்த கவர்ச்சிகரமான விளம்பரத்தை நம்பி பணத்தை பறிகொடுத்திருக்கிறார். பேஸ்புக் விளம்பரத்தில் வந்த ஆடை ஒன்றை ரூ.299க்கு வாங்க முடிவெடுத்து பணம் அனுப்பியிருக்கிறார். ஆனால் அவர் ஆர்டர் செய்த பின் ஷிப்பிங் கட்டணம், GPS கட்டணம், சரிபார்ப்பு குறியீடு மற்றும் முகவரி உறுதிப்படுத்துதல் என பல காரணங்களை கூறி மோசடி கும்பல் அவரிடம் பணம் கேட்டுள்ளது..

ஆடையை டெலிவரி செய்யும் போது கூடுதல் பணத்தை திருப்பி கொடுத்துவிடுவோம் என்ற வாக்குறுதியை நம்பி அந்த பெண் 5 நாட்களில் சுமார் ஒரு லட்சம் வரை பணத்தை அனுப்பியிருக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை தெரிந்துகொண்ட அந்த பெண் சைபர் க்ரைம் ஹெல்ப் லைன் 1930 எண்ணை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளித்திருக்கிறார்.

மும்பையில் தியோனார் காவல் நிலைய போலீசார் இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறார்கள். விலை குறைவாக இருக்கிறது என்பதற்காக அறிமுகமில்லாத சமூக வலைதள விளம்பரங்களை நம்பி ஆன்லைனில் பணம் செலுத்த வேண்டாம் என காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்..

சாலையோர கடையில் பானிபூரி சாப்பிட்ட 6 வயது குழந்தை பலி - 18 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை!ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள சாலையோர கடை ஒன்றில் பானிபூரி சாப்பிட்ட 6 வயது சிறுவன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை பேருந்தில் முதியவர் அடித்துக்கொலை!.. இளைஞர் கைது..பேருந்தில் வழி கேட்டது தொடர்பாக முதியவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் படப்பை அருகே வசித்து வந்தவர் சந்திரசேகரன்(74).

மே 1ம் தேதி முதல் வெயில் கொளுத்தும்!.. பிரதீப் ஜான் எச்சரிக்கை..பொதுவாக வெயில் காலம் தொடங்கி விட்டாலே வெயில் சுட்டெரிக்கும். ஏப்ரல், மே மாதங்கள் கோடைகாலமாக இருந்தாலும் தற்போது மாறிவரும் காலநிலை காரணமாக மார்ச் மாதம் முதலே வெயில் கொளுத்த துவங்கி விடுகிறது .

முன்னணி நிறுவனத்தின் எக்சிட்போல் கசிவு.. அதிமுக 140.. தவெக 60.. திமுக 30.. மற்றவை 4.. இதுதான் உண்மையாகவே ரிசல்ட்டா?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், முன்னணி நிறுவனம் ஒன்றின் எக்சிட்போல் முடிவுகள் கசிந்துள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு தகவல் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது.

2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டில் புதுச்சேரி அரசு பள்ளிகளில் மும்மொழி கட்டாயம்: தமிழ்நாட்டிலும் அமல்படுத்தப்படுமா?புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் வரும் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் மும்மொழி கொள்கை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய கல்விக் கொள்கையின் வழிகாட்டுதலின்படி, 6-ஆம் வகுப்பு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை மாணவர்கள் மூன்று மொழிகளை கற்பது அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com