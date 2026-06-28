மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
அசூரா ஊர்வலத்தின் போது, கூட்டத்தை பயன்படுத்தி இந்த மாத்திரைகளை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் வலி நிவாரண மாத்திரைகள் என்று கூறி அவர் விநியோகித்துள்ளார். மூன்று பெண் தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் அவரது இந்த சதி அம்பலமானது. பிடிபட்ட பிரேம்ஜியிடமிருந்து 14,900 மாத்திரைகளை போலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில், எலி விஷத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 'ஜின்க் பாஸ்பைடு' என்ற கொடிய வேதிப்பொருளை அவர் மாத்திரைகளில் கலந்திருந்தது உறுதியானது.
பிபிஏ பட்டதாரியான அவர், ஈராக் மற்றும் ஈரான் நாடுகளுக்கு சென்று வந்துள்ளார். "நான் குறைந்தது 15,000 பேரை கொல்ல விரும்பினேன்" என்று அவர் போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். நீதிமன்றம் அவரை இரண்டு நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. தற்பொழுது பைகுல்லா போலீஸார் இந்தச் சம்பவத்தின் பின்னணியில் ஏதேனும் பயங்கரவாதத் தொடர்பு உள்ளதா என்ற கோணத்தில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Edited by Siva
80,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான Semiconductor தொழிற்சாலை.. நெல்லை, தூத்துகுடி மக்களுக்கு ஜாக்பாட்?
தமிழகத்தில் தொழில் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், தைவான் நாட்டை சேர்ந்த உயர்மட்ட குழுவினர் சுமார் 80,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான Semiconductor முதலீட்டு வாய்ப்புகளை ஆராய்வதற்காக நெல்லை மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களுக்கு வரவுள்ளனர். இந்த அதிரடி தகவல் தற்போதைய தொழில் துறை வட்டாரத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.