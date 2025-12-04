வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025 (11:38 IST)

மனைவிக்கு கள்ளத்தொடர்பு இருப்பதாக சந்தேகம்.. 14 வயது மகளின் கழுத்தை பிளேடால் அறுத்த கணவர் கைது..!

மனைவிக்கு கள்ளத்தொடர்பு இருப்பதாக சந்தேகம்.. 14 வயது மகளின் கழுத்தை பிளேடால் அறுத்த கணவர் கைது..!
மும்பையில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவத்தில், ஹனுமந்த் சோனாவாலே என்ற நபர் தனது மனைவி ராஜ்ஸ்ரீக்கு வேறொருவருடன் கள்ளத்தொடர்பு இருப்பதாக சந்தேகப்பட்டு குடிபோதையில், 14 வயது மகளின் கழுத்தை பிளேடால் அறுத்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
சிறுமி உறங்கி கொண்டிருந்தபோது அதிகாலையில் இந்த தாக்குதல் நடந்தது. மகளை காப்பாற்ற வந்த மனைவி ராஜ்ஸ்ரீ-யையும் அவர் வயிற்றுப் பகுதியில் கத்தியால் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. தாயும் மகளும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். சிறுமிக்கு கழுத்தில் ஐந்து தையல்கள் போடப்பட்டுள்ளன.
 
வேலையில்லாமல், மதுவுக்கு அடிமையான சோனாவாலே, அடிக்கடி மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகம் கொண்டு சண்டையிட்டுள்ளார். மேலும், மனைவி விவாகரத்து கோரியதால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலும் இத்தகைய கொடூர தாக்குதலுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
 
இந்த சம்பவம் குறித்து, சோனாவாலே மீது கொலை முயற்சி மற்றும் குடும்ப வன்முறை ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் மோடிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பலம்.. பிஆர்எஸ் கட்சி விமர்சனம்..!

ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் மோடிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பலம்.. பிஆர்எஸ் கட்சி விமர்சனம்..!பிஆர்எஸ் கட்சியின் செயல் தலைவர் கே. டி. ராமராவ் சென்னையில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் காங்கிரஸ் தலைமை மற்றும் ராகுல் காந்தி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். அவர், "ராகுல் காந்தி இந்திய எதிர்க்கட்சிகளின் கழுத்தில் சுமையாக மாறிவிட்டார்" என்றும், காங்கிரஸ் கட்சி தேசிய எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட முடியாத அளவுக்கு பலவீனமடைந்து விட்டதாகவும் கூறினார்.

டிக்கெட் கவுன்ட்டர்களில் தட்கல் முன்பதிவு செய்தாலும் ஓடிபி கட்டாயம்: புதிய நடைமுறை அறிமுகம்

டிக்கெட் கவுன்ட்டர்களில் தட்கல் முன்பதிவு செய்தாலும் ஓடிபி கட்டாயம்: புதிய நடைமுறை அறிமுகம்ரயில் நிலையங்களில் கவுன்ட்டர்கள் மூலம் தட்கல் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்யும் பயணிகளுக்கு, இனி அவர்களது கைப்பேசியில் பெறப்படும் ஒரு முறை கடவுச்சொல்லை கட்டாயம் அளிக்கும் புதிய நடைமுறை விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்: 13 இந்து அமைப்பினர் கைது

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்: 13 இந்து அமைப்பினர் கைதுமதுரை, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரத்தில், 13 இந்து அமைப்பை சேர்ந்த நபர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

முற்றிலும் வலு குறைந்தது டிட்வா புயல்.. சென்னையில் இன்று வெயில் அடித்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி..!

முற்றிலும் வலு குறைந்தது டிட்வா புயல்.. சென்னையில் இன்று வெயில் அடித்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி..!கடந்த சில நாட்களாக டிட்வா புயல் காரணமாக சென்னையில் மிதமான மழை முதல் கன மழை பெய்து வந்தது என்பதும் மழையின் காரணமாக சென்னையின் பல பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கி சாலைகள் பழுதடைந்தன என்பதையும் பார்த்தோம்.

3 நாள் சரிவுக்கு பின் இன்று பங்குச்சந்தை உயர்வு.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!

3 நாள் சரிவுக்கு பின் இன்று பங்குச்சந்தை உயர்வு.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக சரிவில் இருந்த நிலையில், முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கையைத் தரும் வகையில் இன்று பங்குச்சந்தை உயர்ந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com