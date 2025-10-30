வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (17:28 IST)

17 குழந்தைகளை கடத்தி பிணை கைதிகளாக பிடித்து வைத்த நபர்.. காவல்துறையின் அதிரடி நடவடிக்கை..!

மும்பையின் பவரி பகுதியில் ஒரு நபர் 17 குழந்தைகளை பிணை கைதிகளாக பிடித்து வைத்திருந்த நிலையில், போலீசார் விரைந்து செயல்பட்டு அவர்களை வெற்றிகரமாக மீட்டனர்
 
மதியம் 1:45 மணியளவில் கிடைத்த தகவலின் பேரில், ரோஹித் ஆர்யா என்ற நபர் 17 குழந்தைகளை கடத்தி வைத்ததாக தெரிய வந்ததை அடுத்து மும்பை காவல்துறை விரைந்து செயல்பட்டது. குற்றவாளியுடன் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, போலீசார் குளியலறை வழியாக வலுக்கட்டாயமாக உள்ளே நுழைந்து குழந்தைகளை வெற்றிகரமாக மீட்டனர்.
 
சம்பவத்திற்கு முன் வெளியிட்ட காணொளியில், ’நான் ரோஹித் ஆர்யா. தற்கொலை செய்து இறப்பதற்கு பதிலாக, நான் ஒரு திட்டத்தை தீட்டி, சில குழந்தைகளை பிணைக்கைதிகளாக வைத்துள்ளேன். எனது கோரிக்கைகள் எளிமையானது என்று சில கோரிக்கைகளை பட்டியலிட்டார்
 
காவல்துறை சிறிய தவறு செய்தாலும், அந்த இடத்திற்கே தீ வைத்துவிட்டு தானும் இறந்துவிடுவேன் என்றும் அவர் மிரட்டினார். தனக்கு பணம் தேவையில்லை என்றும், "நான் பயங்கரவாதி அல்ல" என்றும் ஆர்யா அந்த காணொளியில் வலியுறுத்தினார்.
 
தற்போது ரோஹித் ஆர்யா கைது செய்யப்பட்டு, பிணைக்கைதி விவகாரத்தின் நோக்கம் குறித்து மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

Edited by Siva

அமைச்சராகிறாரா முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அசாருதீன்? பாஜக எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன்?

அமைச்சராகிறாரா முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அசாருதீன்? பாஜக எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன்?இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், காங்கிரஸ் தலைவருமான முகமது அசாருதீன், விரைவில் தெலங்கானா அமைச்சரவையில் இடம்பெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மகள் இறந்த துயரம்.. ஆம்புலன்ஸ் முதல் இறுதிச்சடங்கு வரை லஞ்சம்.. ஒரு தந்தையின் ஆத்திரமான பதிவு..!

மகள் இறந்த துயரம்.. ஆம்புலன்ஸ் முதல் இறுதிச்சடங்கு வரை லஞ்சம்.. ஒரு தந்தையின் ஆத்திரமான பதிவு..!பாரத் பெட்ரோலியத்தின் முன்னாள் தலைமை நிதி அதிகாரி சிவக்குமார் கே., தமது மகள் அக்ஷயா சிவக்குமார் இறந்த பிறகு, பிரேத பரிசோதனை முதல் இறப்பு சான்றிதழ் வரை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் லஞ்சம் கொடுக்க நேர்ந்ததாகப் புகார் அளித்துள்ளார்.

சென்னையில் திடீரென இடிந்து விழுந்த ரேசன் கடை.. பெண் விற்பனையாளர் படுகாயம்..!

சென்னையில் திடீரென இடிந்து விழுந்த ரேசன் கடை.. பெண் விற்பனையாளர் படுகாயம்..!சென்னையின் வண்ணாரப்பேட்டை விஜயராகவன் தெருவில், 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிதிலமடைந்த கட்டடத்தில் இயங்கி வந்த நியாயவிலை கடையின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில், விற்பனையாளரான ஜெயந்தி படுகாயம் அடைந்தார். உடனடியாக மீட்கப்பட்ட அவர், அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஓபிஎஸ், டிடிவி, செங்கோட்டையன் மூவரும் திமுகவின் ‘பி’ டீம்: எடப்பாடி பழனிசாமி

ஓபிஎஸ், டிடிவி, செங்கோட்டையன் மூவரும் திமுகவின் ‘பி’ டீம்: எடப்பாடி பழனிசாமிமுன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோருடன் இணைந்து பசும்பொன் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய விவகாரம் குறித்து அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

