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புது மனைவியை கண்காணிக்க சிசிடிவி மாட்டிய டாக்டர் கணவர்.. திருமணமான 48 நாளில் நடந்த விபரீதம்...
மும்பை அருகே உள்ள தானே அம்பர்நாத் பகுதியை சேர்ந்த 26 வயது இளம்பெண் விசாகா தில்கர். இவருக்கும், மருத்துவரான நிதின் தில்கர் என்பவருக்கும் கடந்த ஏப்ரல் 30-ம் தேதி திருமணம் நடந்தது. திருமணம் முடிந்த சில நாட்களிலேயே, வரதட்சணை குறைவாக கொடுத்ததாக கூறி விசாகாவை அவரது கணவர் மற்றும் புகுந்த வீட்டினர் கொடூரமாக சித்ரவதை செய்ய தொடங்கியுள்ளனர்.
விசாகாவின் சுதந்திரத்தை பறிக்கும் வகையில், அவரது கணவர் வீட்டின் உள்ளேயும் வெளியேயும் சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்தி, அவரது ஒவ்வொரு நகர்வையும் தீவிரமாக கண்காணித்து வந்துள்ளார். யாரிடமாவது பேசினால் கூட விசாகா அடித்து துன்புறுத்தப்பட்டுள்ளார். தற்கொலை செய்துகொள்வதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, பக்கத்து வீட்டு பெண்ணுடன் பேசியதற்காக விசாகா புகுந்த வீட்டினரால் மிக கொடூரமாக தாக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த கொடுமைகளை தாங்க முடியாமல், திருமணமான வெறும் 48 நாட்களிலேயே விசாகா தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். இதுகுறித்து விசாகாவின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், அவரது கணவர் நிதின் தில்கர், மாமியார் சாயா மற்றும் மைத்துனர் நினத் ஆகிய மூவர் மீதும் சிவாஜிநகர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Edited by Siva
தூத்துக்குடியில் எச்.டி ஹூண்டாய்: தென் தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய வரலாற்று வெற்றி
உலகப் புகழ்பெற்ற கப்பல் கட்டும் நிறுவனமான எச்.டி ஹூண்டாய் , தமிழ்நாட்டில் தங்களின் புதிய தடம் பதிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் வருகை, கடந்த 1996-ஆம் ஆண்டில் ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைந்ததற்கு இணையான, அல்லது அதைவிடவும் மிக முக்கியமான ஒரு திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, இந்த மெகா திட்டம் தென் தமிழகத்தின் முக்கிய துறைமுக நகரமான தூத்துக்குடிக்கு வருவது ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திற்கும் கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாகும்.
முடிவுக்கு வந்த போர்!.. அமெரிக்கா - இரான் அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது!..
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இந்தியாவை யாராவது தாக்கினால் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உதவும்... ஆனால் அப்போது மோடி பிரதமராக இருக்க வேண்டும்.. டிரம்ப்
பிரான்ஸ் நாட்டின் ஏவியன்-லெ-பெய்ன்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் ஜி7 உச்சிமாநாட்டின் இடையே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர். கடந்த 16 மாதங்களில் இரு தலைவர்களுக்கும் இடையே நடக்கும் முதல் நேரடி சந்திப்பு இதுவாகும். இந்த சந்திப்புக்குத் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், இந்தியாவுடனான உறவு மிகவும் வலுவாக உள்ளதாக தெரிவித்தார்.