சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய்.. மனைவிக்கு ரூ.45 ஆயிரம்.. மாதம் ரூ.1.50 லட்சம்..
மும்பையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் மனுராஜ் கார்க் என்பவர் தனது சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய் என்று சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்த விவகாரம் தற்போது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
பல வீடுகளில் சமையல் வேலை செய்வது மற்றும் திரைப்பட ஷூட்டிங் இரவு நேர பணிகளில் பங்கேற்பது மூலம் இவருக்கு இந்த வருமானம் கிடைக்கிறது. மேலும் இவரின் மனைவியின் சம்பளம் ரூ.45,000 சேர்த்து இவர்களது குடும்பத்தின் மொத்த மாத வருமானம் சுமார் 1.5 லட்சமாக உள்ளது. முறையான வரி பிடித்தங்கள் இல்லாத இந்த முறைசாரா பொருளாதார வருமானம், பல கார்ப்பரேட் மற்றும் எம்பிஏ பட்டதாரிகளின் நிகர வருமானத்திற்கு இணையாக இருப்பதாக அந்தப் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதிக போக்குவரத்து நெரிசலில் அவதிப்படாமல் தன் வீட்டிற்கு அருகிலேயே வேலை செய்வது, சமூக வலைதளங்களின் ஆடம்பர அழுத்தமின்றி இருப்பது மற்றும் தனது முதல் வெளிநாட்டு பயணமாக தாய்லாந்து செல்ல திட்டமிடுவது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களும் பகிரப்பட்டுள்ளன.
வழக்கமான நிதி அளவுகோல்களுக்குள் அடங்காத இத்தகைய உழைப்பாளர்கள் இந்தியாவின் உண்மையான பொருளாதாரத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்குகிறார்கள் என்பதை இந்த பதிவு உணர்த்துகிறது.