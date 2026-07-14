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92 லட்சம் பெண்களுக்கு மகளிர் உதவித்தொகை நிறுத்தம்.. அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு...
தமிழகம் உள்பட ஒரு சில மாநிலங்களில் மகளிர் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் 92 லட்சம் பெண்களுக்கு மகளிர் உதவித்தொகை நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வெளிவந்திருக்கும் தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது
ஆண்டு வருமானம் ஆண்டு வருமானம் 2.5 இலட்சம் வருமானம் உள்ள குடும்பத்தின் பெண்களுக்கு மாதம் 1500 ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் மகாராஷ்டிராவில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் மகளிர் உதவித் தொகை பெறும் பெண்களின் கேஒய்சி சரிபார்ப்பு செய்ய மாநில அரசு அறிவுறுத்தி இருந்தது.
ஆனால் 8 மாதங்கள் ஆகியும் இ கேஒய்சி சரிபார்ப்பு நடைமுறை செய்யாத 92 லட்சம் பயனாளிகளை மாநில அரசு நீக்கி உள்ளது. இதனால் மொத்த பயனாளிகள் எண்ணிக்கை 38 சதவீதம் குறையும் இகேஒய்சி மட்டுமின்றி பல்வேறு காரணங்களால் 92 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இந்த 92 லட்சம் பெண்களில் 12 லட்சம் பெண்களை ஆண்டு வருமானம் இரண்டரை லட்சத்துக்கு மேல் இருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் 4 லட்சம் பேர் 65 வயதை கடந்து உள்ளதாகவும் சுமார் 5 லட்சம் பெண்கள் ஏற்கனவே சில திட்டங்களில் பயனர்களாக இருந்து வருவதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த திட்டத்தில் 14000 ஆண்களும் பயன் அடைந்து வந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கும் மகளிர் உதவி தொகை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது