வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
  செய்திகள்
  செய்திகள்
  தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (09:20 IST)

இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள்: பிரதமர் மோடி X தளத்தில் பதிவு..!

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்தியாவுக்கு 50% வரி விதித்துள்ள நிலையில், விசா கட்டுப்பாடுகளை அதிகரித்து வரும் நிலையில், 100% வரி விதிப்பேன் என்று மிரட்டி வரும் நிலையில்  இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் என பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அதிபர் ட்ரம்ப்பிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஆவலுடன் உள்ளேன். இந்திய - அமெரிக்க மக்களின் ஒளிமயமான, செழிப்பான வளர்ச்சியைப் பாதுகாக்க நாம் இணைந்து பணியாற்றுவோம்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
பிரதமரின் இந்த நட்புறவு பதிவு ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் அமெரிக்கா இந்தியர்களுக்கு விசா பெறுவதில் புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள், இனி தங்கள் சொந்த நாட்டிற்கு வந்துதான் அமெரிக்க விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களை பெரிதும் பாதித்துள்ளது.
 
இந்த புதிய விதிமுறைகள், பிரதமர் மோடியின் நட்புறவு செய்தியும், டிரம்ப் அரசின் கடுமையான விசா கட்டுப்பாடுகளும் ஒரே நேரத்தில் வெளியானது, இந்தியா-அமெரிக்கா உறவில் ஒரு முரண்பாட்டை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Siva
 

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலி

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலிராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நடிகர் விஜய் தனது பரப்புரையில் சிங்கம் என பேசியது குறித்து கருத்தை கேலியாக குறிப்பிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்டெட் எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த தகவலை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அதிரடியாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம், சமீப காலமாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்தது.

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கைஇந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சற்றுமுன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இன்று இரவு 7 மணி வரை, 17 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பொறுப்பு டி.ஜி.பி.யை நியமித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

