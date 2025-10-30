வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (16:49 IST)

டிரம்பை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கும் தைரியம் பிரதமர் மோடிக்கு இல்லை: ராகுல் காந்தி விமர்சனம்

டிரம்பை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கும் தைரியம் பிரதமர் மோடிக்கு இல்லை: ராகுல் காந்தி விமர்சனம்

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் விவகாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு துணிச்சல் இல்லை என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

 
பிகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது நாளந்தாவில் பேசிய ராகுல், "இந்தியா-பாகிஸ்தான் மோதலை தான் நிறுத்தியதாக ட்ரம்ப் பலமுறை பகிரங்கமாக கூறுகிறார். ஆனால், அதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கும் தைரியம் பிரதமர் மோடிக்கு இல்லை" என்று சாடினார்.
 
அவர் மேலும் கூறியதாவது: பிகார் தற்போது வினாத்தாள் கசிவுகள் மற்றும் மோசமான சுகாதார கட்டமைப்புக்கு ஒத்த மாநிலமாக மாறிவிட்டது.
 
மாநில அரசு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு குறைந்த விலையில் நிலங்களை வழங்கியுள்ளது என்றும், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் 'பிகாரில் நிலம் இல்லை' என்ற கூற்று தவறானது என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
 
கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வாக்குத்திருட்டு மூலம் ஆட்சியை அமைத்தது. மேலும், டாக்டர் அம்பேத்கர் வடிவமைத்த அரசியலமைப்பை அழிக்க பிரதமர் மோடியும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும் தீவிரமாக உள்ளன.
 
பிகாரில் 'இந்தியா' கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால், அது விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் அரசாக இருக்கும். மேலும், நாளந்தாவில் உலகின் சிறந்த பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும்.
 
Edited by Mahendran
 

அமைச்சராகிறாரா முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அசாருதீன்? பாஜக எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன்?

அமைச்சராகிறாரா முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அசாருதீன்? பாஜக எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன்?இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், காங்கிரஸ் தலைவருமான முகமது அசாருதீன், விரைவில் தெலங்கானா அமைச்சரவையில் இடம்பெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மகள் இறந்த துயரம்.. ஆம்புலன்ஸ் முதல் இறுதிச்சடங்கு வரை லஞ்சம்.. ஒரு தந்தையின் ஆத்திரமான பதிவு..!

மகள் இறந்த துயரம்.. ஆம்புலன்ஸ் முதல் இறுதிச்சடங்கு வரை லஞ்சம்.. ஒரு தந்தையின் ஆத்திரமான பதிவு..!பாரத் பெட்ரோலியத்தின் முன்னாள் தலைமை நிதி அதிகாரி சிவக்குமார் கே., தமது மகள் அக்ஷயா சிவக்குமார் இறந்த பிறகு, பிரேத பரிசோதனை முதல் இறப்பு சான்றிதழ் வரை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் லஞ்சம் கொடுக்க நேர்ந்ததாகப் புகார் அளித்துள்ளார்.

சென்னையில் திடீரென இடிந்து விழுந்த ரேசன் கடை.. பெண் விற்பனையாளர் படுகாயம்..!

சென்னையில் திடீரென இடிந்து விழுந்த ரேசன் கடை.. பெண் விற்பனையாளர் படுகாயம்..!சென்னையின் வண்ணாரப்பேட்டை விஜயராகவன் தெருவில், 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிதிலமடைந்த கட்டடத்தில் இயங்கி வந்த நியாயவிலை கடையின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில், விற்பனையாளரான ஜெயந்தி படுகாயம் அடைந்தார். உடனடியாக மீட்கப்பட்ட அவர், அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஓபிஎஸ், டிடிவி, செங்கோட்டையன் மூவரும் திமுகவின் ‘பி’ டீம்: எடப்பாடி பழனிசாமி

ஓபிஎஸ், டிடிவி, செங்கோட்டையன் மூவரும் திமுகவின் ‘பி’ டீம்: எடப்பாடி பழனிசாமிமுன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோருடன் இணைந்து பசும்பொன் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய விவகாரம் குறித்து அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com