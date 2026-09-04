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  4. Modi Congratulates Giorgia Meloni on Historic Tenure
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (14:58 IST)

மோடியின் தோழி இத்தாலி பிரதமர் மெலோனி செய்த சாதனை.. பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருந்து சென்ற வாழ்த்து..

நரேந்திர மோடி
Written By: SIVA
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (14:58 IST)
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இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி, அந்நாட்டின் போருக்கு பிந்தைய வரலாற்றில் தொடர்ந்து நீண்ட காலம் பிரதமராக பதவி வகித்தவர் என்ற புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார். அவரது அரசு தொடர்ந்து 1,413 நாட்கள் பதவியில் இருந்து இந்த முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. இத்தாலியில் அரசுகள் அடிக்கடி மாறி வந்த நிலையில், மெலோனியின் ஆட்சி அந்நாட்டுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அரசியல் நிலைத்தன்மையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த சாதனைக்காக மெலோனிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். மெலோனியை தனது “நண்பர்” என்று குறிப்பிட்ட மோடி, இத்தாலி மக்கள் அவர் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையையும் ஆதரவையும் இந்த சாதனை வெளிப்படுத்துவதாக கூறியுள்ளார். மேலும், இந்தியா–இத்தாலி சிறப்பு மூலோபாய கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்துவதில் மெலோனியின் நட்பு முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மோடி–மெலோனி சந்திப்புகள் சமூக வலைதளங்களிலும் அடிக்கடி கவனம் பெறுகின்றன. குறிப்பாக, இருவரது பெயர்களை இணைத்து உருவான “Melodi” என்ற வார்த்தை இணையத்தில் பிரபலமாகியுள்ளது. கடந்த ஜூன் 16ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஜி7 உச்சி மாநாட்டிலும் இரு தலைவர்களும் சந்தித்துக் கொண்டனர்.
 
இதற்கு முன்பு மோடி இத்தாலி சென்றபோது, மெலோனிக்கு ‘Parle Melody’ சாக்லேட் பரிசாக வழங்கியிருந்தார். அந்த தருணத்தை மெலோனி சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்த வீடியோ 276 மில்லியன் பார்வைகளை பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் “Melodi” மீண்டும் வைரலானது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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