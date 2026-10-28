4 மாநிலங்களில் நடைபெற்ற 28 சட்ட மேலவை தேர்தல்.. ஒரு இடத்தில் காங்கிரஸ் வெற்றி இல்லை...
4 மாநிலங்களில் நடைபெற்ற 28 சட்ட மேலவை இடங்களுக்கான தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையான பின்னடைவை சந்தித்து, ஒரு இடத்தில்கூட வெற்றி பெறாமல் பூஜ்ஜியத்தை பதிவு செய்துள்ளது. உத்தர பிரதேசம், பிகார், மகாராஷ்டிரம் மற்றும் கர்நாடகம் ஆகிய மாநிலங்களில் காலியாக இருந்த இந்த மேலவை தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு சமீபத்தில் நடைபெற்று, அதன் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
சொந்த ஆட்சியில் உள்ள கர்நாடக மாநிலத்திலேயே போட்டியிட்ட 4 இடங்களிலும் காங்கிரஸ் தோல்வியை தழுவியுள்ளது. இங்கு பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியான ஜேடி(எஸ்) அனைத்து இடங்களையும் கைப்பற்றி அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளன. உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள 11 தொகுதிகளில் பாஜக மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சிகள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. பிகாரிலும் ஆர்ஜேடி, பாஜக மற்றும் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி ஆகியவை வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளன. மகாராஷ்டிரத்தில் ஆளும் மகாயுதி கூட்டணி அனைத்து தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படாத இடங்களில்கூட காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் இல்லை என்பது அக்கட்சிக்கு விழுந்த மிகப்பெரிய அடியாகும். தேசிய அளவில் காங்கிரஸின் இந்த தொடர் சரிவு, அதன் கூட்டணி கட்சிகளிடையேயும் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.