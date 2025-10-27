திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (15:29 IST)

காட்டுப்பாதையில் அமெரிக்காவுக்கு நுழைய முயன்ற 50 இந்தியர்கள்.. கைவிலங்கிட்டு நாடு கடத்தல்..!

காட்டுப்பாதையில் அமெரிக்காவுக்கு நுழைய முயன்ற 50 இந்தியர்கள்.. கைவிலங்கிட்டு நாடு கடத்தல்..!
அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாக நுழைய முயன்ற ஹரியானாவை சேர்ந்த 50 இந்திய இளைஞர்கள், 14 மாத சிறைவாசத்திற்கு பிறகு கைவிலங்குகளுடன் நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
'கழுதைப் பாதை' என அழைக்கப்படும் சட்டவிரோத வழியில் செல்ல, இந்த இளைஞர்கள் தங்கள் நிலங்களை விற்று, தரகர்களுக்கு பெருந்தொகை கொடுத்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர், தரகர்களிடம் ரூ.57 லட்சம் வரை கொடுத்ததாக கண்ணீருடன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், கௌதமாலா, மெக்சிகோ போன்ற எல்லைகளை கடக்க கூடுதல் கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட்டதாக கூறியுள்ளனர்.
 
தரகர்களின் வாக்குறுதிக்கு மாறாக, அமெரிக்காவில் கைது செய்யப்பட்டு, 14 மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதாகவும், தற்போது நாடு கடத்தப்பட்டதாகவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
 
இந்தச் சம்பவம் குறித்து, சட்டவிரோத குடியேற்றம் கடும் தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்றும், ஏமாற்றும் தரகர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

5 பேருந்துகள்.. 150 பேர் சென்னை வருகை.. கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவரகளின் குடும்பத்தை சந்தித்த விஜய்..!

5 பேருந்துகள்.. 150 பேர் சென்னை வருகை.. கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவரகளின் குடும்பத்தை சந்தித்த விஜய்..!கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 அன்று தமிழக வெற்றி கழக பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினரை, த.வெ.க. தலைவர் விஜய் இன்று மாமல்லபுரத்தில் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.

மழையில் நனைந்த அரிசி மூட்டைகளில் நெல் முளைத்து விட்டது! இதுதான் திமுகவின் சாதனையா? - அன்புமணி ஆதங்கம்!

மழையில் நனைந்த அரிசி மூட்டைகளில் நெல் முளைத்து விட்டது! இதுதான் திமுகவின் சாதனையா? - அன்புமணி ஆதங்கம்!வெளிமாவட்ட அரிசி ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டிய 36 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் சரியான நேரத்தில் அனுப்பப்படாததால் மழையில் நனைந்து புல் முளைத்துவிட்டதாக அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரே நேரத்தில் 2 நிறுவனங்களில் வேலை செய்த அதிகாரியின் மனைவி.. வேலைக்கே செல்லாமல் லட்சக்கணக்கில் வாங்கிய சம்பளம்..!

ஒரே நேரத்தில் 2 நிறுவனங்களில் வேலை செய்த அதிகாரியின் மனைவி.. வேலைக்கே செல்லாமல் லட்சக்கணக்கில் வாங்கிய சம்பளம்..!ஐ.டி. துறையின் இணை இயக்குநர் பிரத்யுமன் தீட்சித் மனைவி கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளில், எந்த அலுவலகத்திற்கும் செல்லவில்லை. ஆனால், இரண்டு தனியார் நிறுவனங்களில் ஊழியராக கணக்கு காட்டப்பட்டு, அவருக்கு சம்பளமாக ₹ 37.54 லட்சம் பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் இந்த மோசடி அம்பலமாகியுள்ளது.

ஏஐ மூலம் 3 சகோதரிகளின் ஆபாச படங்கள்.. மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட கல்லூரி மாணவர்..!

ஏஐ மூலம் 3 சகோதரிகளின் ஆபாச படங்கள்.. மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட கல்லூரி மாணவர்..!ஹரியானா, ஃபரிதாபாத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தனது மூன்று சகோதரிகளின் ஆபாச படங்களால் மிரட்டப்பட்ட 19 வயது கல்லூரி மாணவர் ராகுல் பாரதி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடுன்னு விளம்பரம்.. பல்கலைக்கழகம் மூடல்! - சீமான் சாடல்!

கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடுன்னு விளம்பரம்.. பல்கலைக்கழகம் மூடல்! - சீமான் சாடல்!மதுரையில் செயல்பட்டு வரும் காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என திமுக அரசு விளம்பரம் செய்து வருவதாக சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com