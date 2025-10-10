வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (11:34 IST)

புதிய கணினிக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 11 வேண்டுமா? இனிமேல் இது கட்டாயம்..!
மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் விண்டோஸ் 11  கணினிகளை பயன்படுத்துவதற்கான விதிமுறைகளில் முக்கிய மாற்றம் கொண்டு வருகிறது. இனி புதிய விண்டோஸ் 11 கணினியை பயன்படுத்தத் தொடங்க, பயனர்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் கணக்கு ஒன்றை அமைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
புதிய விண்டோஸ் 11 கணினியை வாங்கும்போதோ அல்லது புதிய பதிப்பிற்கு மேம்படுத்தும்போதோ, ஆரம்ப படிகளிலேயே இந்த கணக்கு அமைக்கும் செயல்முறை கட்டாயமாக்கப்படும். இதற்கு முன்பு, மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த செயல்பாட்டை தவிர்க்க அனுமதித்திருந்தது, ஆனால் இப்போது கூகிளை போலவே, அதன் கிளவுட் சேவைகளுடன் பயனர்களை ஒருங்கிணைக்கவும், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அம்சங்களை வழங்கவும் இது அவசியம் என்று கூறுகிறது.
 
இந்த கட்டாய கணக்கு அமைவு முறை தற்போது விண்டோஸ் 11 இன்சைடர் முன்னோட்ட பதிப்பில் காணப்பட்டாலும், இது விரைவில் அனைத்து பயனர்களுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
விண்டோஸ் 10-க்கான பயன்பாடு இந்த மாதம் முடிவடைவதையொட்டி விண்டோஸ் 10 பயனர்கள் புதிய விண்டோஸ் 11-க்கு மாறுவதை கட்டாயமாக்குவதன் மூலம், மைக்ரோசாஃப்ட் தனது மொத்தப் பயனர் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க புதிய நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
நேபாளத்தில் மீண்டும் Gen Z இளைஞர்கள் போராட்டம்.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!

நேபாளத்தில் மீண்டும் Gen Z இளைஞர்கள் போராட்டம்.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!நேபாளத்தில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு Gen Z இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டம் காரணமாக, அந்நாட்டின் பிரதமர் ஷர்மா ஒலி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

இன்று அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு.. கடைசி நேரத்தில் டிரம்புக்கு பரிந்துரை செய்த உக்ரைன் அதிபர்..!

இன்று அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு.. கடைசி நேரத்தில் டிரம்புக்கு பரிந்துரை செய்த உக்ரைன் அதிபர்..!உலகப் புகழ்பெற்ற நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கான பரிசுகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டன.

தொடர் ஏற்றத்திற்கு பின் குறைந்தது தங்கம் விலை.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தொடர் ஏற்றத்திற்கு பின் குறைந்தது தங்கம் விலை.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்திற்கு சென்றது. ஒரு கிராம் ரூபாய் 11,000-க்கும் அதிகமாகவும், ஒரு சவரன் ரூபாய் 91,000-க்கும் அதிகமாகவும் விற்பனையானதை நாம் பார்த்தோம்.

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டதால் பரபரப்பு!

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டதால் பரபரப்பு!தெற்கு பிலிப்பைன்ஸ் கடலோர பகுதியில் இன்று காலை ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.3 ஆக பதிவான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம்: தவெகவின் இன்னொரு மாவட்ட செயலாளர் கைது..!

கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம்: தவெகவின் இன்னொரு மாவட்ட செயலாளர் கைது..!கரூரில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடத்தியபோது ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

