புதிய கணினிக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 11 வேண்டுமா? இனிமேல் இது கட்டாயம்..!
மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் விண்டோஸ் 11 கணினிகளை பயன்படுத்துவதற்கான விதிமுறைகளில் முக்கிய மாற்றம் கொண்டு வருகிறது. இனி புதிய விண்டோஸ் 11 கணினியை பயன்படுத்தத் தொடங்க, பயனர்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் கணக்கு ஒன்றை அமைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய விண்டோஸ் 11 கணினியை வாங்கும்போதோ அல்லது புதிய பதிப்பிற்கு மேம்படுத்தும்போதோ, ஆரம்ப படிகளிலேயே இந்த கணக்கு அமைக்கும் செயல்முறை கட்டாயமாக்கப்படும். இதற்கு முன்பு, மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த செயல்பாட்டை தவிர்க்க அனுமதித்திருந்தது, ஆனால் இப்போது கூகிளை போலவே, அதன் கிளவுட் சேவைகளுடன் பயனர்களை ஒருங்கிணைக்கவும், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அம்சங்களை வழங்கவும் இது அவசியம் என்று கூறுகிறது.
இந்த கட்டாய கணக்கு அமைவு முறை தற்போது விண்டோஸ் 11 இன்சைடர் முன்னோட்ட பதிப்பில் காணப்பட்டாலும், இது விரைவில் அனைத்து பயனர்களுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விண்டோஸ் 10-க்கான பயன்பாடு இந்த மாதம் முடிவடைவதையொட்டி விண்டோஸ் 10 பயனர்கள் புதிய விண்டோஸ் 11-க்கு மாறுவதை கட்டாயமாக்குவதன் மூலம், மைக்ரோசாஃப்ட் தனது மொத்தப் பயனர் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க புதிய நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Mahendran