சனி, 13 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 13 டிசம்பர் 2025 (15:16 IST)

கொல்கத்தா சால்ட் லேக் மைதானத்தில் மெஸ்ஸி ரசிகர்கள் ரகளை: ஊழல் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு..!

பிரபல கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் வருகையை ஒட்டி கொல்கத்தா, சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடந்த நிகழ்வு, ரசிகர்களின் ரகளையால் பெரும் குழப்பத்தில் முடிந்தது. 
 
கொல்கத்தா வந்த மெஸ்ஸியை நேரில் காண ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் திரண்டிருந்தனர். மெஸ்ஸி தனது 70 அடி சிலை காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்த பின் மைதானம் வந்தடைந்தார். அங்கு கலைநிகழ்ச்சிகளுக்கு பின் போட்டி நடைபெற இருந்தது. ஆனால், மெஸ்ஸியை சரியாக பார்க்க முடியவில்லை என்ற ஏமாற்றத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் நாற்காலிகளை தூக்கி வீசினர். இதனால் மைதானம் போர்க்களம் போல காட்சியளித்தது.
 
இது குறித்து ரசிகர்கள், "நிகழ்வு ஏற்பாடுகள் மிக மோசமாக இருந்தன. இது ஒரு முழுமையான ஊழல். மெஸ்ஸியை சந்திக்க லட்சக்கணக்கில் செலவழித்தும், அமைச்சரும் அவரது குடும்பத்தினரும் மட்டுமே அருகில் இருந்தனர். பணம் திருப்பி தரப்பட வேண்டும்," என்று ஆவேசத்துடன் தெரிவித்தனர். இந்த மோசமான ஏற்பாடு கொல்கத்தாவின் கருப்பு நாள் என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டனர். 
 
மெஸ்ஸியின் வருகை எதிர்பார்த்தபடி அமையாததால் ரசிகர்கள் தங்கள் ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்தியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

