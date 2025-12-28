15 அடி ஆழத்தில் ரகசிய பாதாள அறை.. போலீசார் சோதனையின்போது தப்பிய போதைப்போருள் கடத்தல் மன்னன்..!
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில், 70-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் கொண்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் மன்னன் தஸ்லீம், தனது வீட்டில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ரகசிய பாதாள அறை மூலம் போலீசாரிடம் இருந்து தப்பியோடியுள்ளார்.
போதைப்பொருள் மூட்டைகளை பதுக்கி வைப்பதற்காகவே தரைமட்டத்திலிருந்து 15 அடி ஆழத்தில் இந்த ரகசிய அறை கட்டப்பட்டுள்ளது. சோதனையின் போது, அங்கு ஏராளமான நாற்காலிகள் மற்றும் தரைவிரிப்புகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன; அவற்றை கொண்டே கடத்தல் பொருட்களை அவர் மறைத்து வந்ததாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த சோதனையின் போது தஸ்லீம் ஒரு குறுகிய வெளியேறும் பாதை வழியாக தப்பினார். முன்னதாக, தஸ்லீமின் மகன் ஷாபாஸ் மற்றும் கூட்டாளி சல்மான் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். விசாரணையில், தஸ்லீம் தனது கடத்தல் பணிகளுக்கு குழந்தைகளை பயன்படுத்தி வந்த அதிர்ச்சி தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.
தப்பியோடிய தஸ்லீமைப் பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தேடுதல் வேட்டை தீவிரமடைந்துள்ளது.
Edited by Siva