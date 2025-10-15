புதன், 15 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (11:04 IST)

மருத்துவ கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்.. உடன் வந்த நண்பர் தான் காரணமா?

மருத்துவ கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்.. உடன் வந்த நண்பர் தான் காரணமா?
மேற்கு வங்க மாநிலம் துர்காப்பூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு அருகே பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான மருத்துவ மாணவியின் நண்பர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆறாக உயர்ந்துள்ளது.
 
ஒடிசாவை சேர்ந்த இரண்டாம் ஆண்டு எம்.பி.பி.எஸ். மாணவி, அவரது நண்பருடன் அக்டோபர் 10 அன்று கல்லூரி வளாகத்திலிருந்து வெளியே வந்தபோது, சிலரால் வழிமறிக்கப்பட்டு வனப்பகுதிக்கு இழுத்து செல்லப்பட்டார்.
 
இந்தச் சம்பவம் குறித்து பேசிய காவல் ஆணையர் சுனில் குமார் சவுத்ரி, இதுவரை 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும், பாதிக்கப்பட்டவரிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட கைப்பேசி மீட்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், காவல்துறை விசாரணையில் மாணவி ஒரு நபரால் மட்டுமே வன்கொடுமைக்கு ஆளாகியுள்ளார் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
 
மாணவியின் நண்பரின் பங்கு சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது அல்ல என்று காவல்துறை அழுத்தம் திருத்தமாக கூறியிருந்தது. அதனை தொடர்ந்து, அன்றைய தினமே அந்த நண்பரும் கைது செய்யப்பட்டார்.
 
Edited by Siva

செத்தா எத்தனை பேர் வருவாங்க? டெஸ்ட் பண்ணுவதற்காக செத்து விளையாடிய விமானப்படை வீரர்! - பட பாணியில் சம்பவம்!

செத்தா எத்தனை பேர் வருவாங்க? டெஸ்ட் பண்ணுவதற்காக செத்து விளையாடிய விமானப்படை வீரர்! - பட பாணியில் சம்பவம்!தான் இறந்தால் எவ்வளவு பேர் வருவார்கள் என்பதை பார்க்க திரைப்பட பாணியில் பீகாரை சேர்ந்த நபர் செய்த சம்பவம் வைரலாகியுள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகை.. சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில், பேருந்து குறித்த முக்கிய தகவல்..!

தீபாவளி பண்டிகை.. சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில், பேருந்து குறித்த முக்கிய தகவல்..!தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை பயணிகளுக்காக, தாம்பரம் மாநகர காவல்துறையினர் முக்கிய போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

மதுரையில் 10ஆம் வகுப்பு மாணவன் கையில் துப்பாக்கி.. அதன்பின் நடந்த விபரீதம்..!

மதுரையில் 10ஆம் வகுப்பு மாணவன் கையில் துப்பாக்கி.. அதன்பின் நடந்த விபரீதம்..!மதுரை, சம்பக்குளம் பகுதியில் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு 10-ம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர் ஒருவர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இனி தங்கம் கனவுல மட்டும்தான்? புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை! இன்றைய விலை நிலவரம்!

இனி தங்கம் கனவுல மட்டும்தான்? புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை! இன்றைய விலை நிலவரம்!நேற்று ஒரே நாளில் ரூ.1,960 விலை உயர்ந்த தங்கம் இன்று மேலும் விலை உயர்ந்து புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.

வாட்ஸப் இல்லைன்னா.. அரட்டை யூஸ் பண்ணுங்க! இதுக்கெல்லாம் வழக்கா? - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!

வாட்ஸப் இல்லைன்னா.. அரட்டை யூஸ் பண்ணுங்க! இதுக்கெல்லாம் வழக்கா? - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!தனது வாட்ஸப் கணக்கு முடக்கப்பட்டது தொடர்பாக மருத்துவர் ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்த அறிவுரை வைரலாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com