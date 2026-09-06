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  4. McDonald’s India X Account Sparks Controversy Over Intern’s Salary Allegation
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 6 September 2026 (18:29 IST)

2025 முதல் சம்பளம் தரவில்லை.. McDonald’s India நிறுவனத்தின் எக்ஸ் கணக்கில் பதிவு.. சிறிது நேரத்தில் டெலிட்...

McDonalds India
Written By: SIVA
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (18:29 IST)
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செப்டம்பர் 6-ம் தேதி McDonald’s India நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ X கணக்கில் சிறிது நேரம் தோன்றிய ஒரு பதிவு சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தன்னை அந்த நிறுவனத்தில் இன்டர்னாக பணியாற்றுபவர் என கூறிக்கொண்ட ஒருவர், தனது மேலாளர் பல மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கவில்லை என குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
 
அந்த பதிவில், தனது மேலாளராக Amit Joshi என்பவரை குறிப்பிட்ட அந்த நபர், கடந்த 2025 டிசம்பர் முதல் தனக்கு சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை என்றும், இதனால் கூடுதலாக இரண்டு வேலைகளை செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதாகவும் கூறியிருந்தார். மேலும், McDonald’s நிறுவனத்தின் பல ஆசிய கணக்குகளை நிர்வகித்து வருவதாகவும் அந்த பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
 
குற்றச்சாட்டுடன் Amit Joshi என அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஒருவரின் புகைப்படமும் பதிவிடப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. பதிவு வெளியான சிறிது நேரத்திலேயே அது நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ X பக்கத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. இதற்கிடையில், அந்த பதிவின் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன.
 
இந்த சம்பவம், நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் சரிபார்க்கப்பட்ட சமூக வலைதள கணக்கில் இப்படியொரு பதிவு எப்படி வெளியானது என்ற கேள்வியையும் எழுப்பியுள்ளது.
 
எனினும், அந்த பதிவை வெளியிட்ட நபர் யார் என்பது இதுவரை தெளிவாகவில்லை. மேலும், சம்பள குற்றச்சாட்டு அல்லது Amit Joshi மீது கூறப்பட்டுள்ள புகார் தொடர்பாக McDonald’s India தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் வெளியாகவில்லை. எனவே, சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல்களை உறுதி செய்யப்படாத குற்றச்சாட்டுகளாகவே பார்க்க வேண்டியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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