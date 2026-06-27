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அயோத்தி ராமர் கோவில் உண்டியல் பணம், நவரத்தின நகைகள் திருட்டு.. வங்கி ஊழியர்கள் உள்பட 8 பேர் கைது..
அயோத்தி ராமர் கோவில் நிர்வாகத்திற்கு பெரும் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில், அங்குள்ள உண்டியல் காணிக்கை பணம் திட்டமிட்ட முறையில் திருடப்பட்ட அதிர்ச்சி விபரம் சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் அம்பலமாகியுள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் 27 முதல் ஜூன் 5 வரையிலான காலகட்டத்தில் மட்டும் சுமார் 70 முறைக்கும் மேலாக இந்த திருட்டு சம்பவங்கள் அரங்கேறியுள்ளன. இந்த விவகாரத்தில் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், தணிக்கை அறிக்கைகளில் உள்ள குறைபாடுகள் மற்றும் பணத்தை கையாள்வதில் இருந்த பாதுகாப்பு குளறுபடிகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளன.
பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கையிலிருந்து சுமார் ரூ.79,85,493 ரொக்கப் பணமும், விலைமதிப்பற்ற நவரத்தின நகைகளும் திருடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் இதுவரை அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் வங்கி பணியாளர்கள் உட்பட 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கைதானவர்கள் வரும் ஜூன் 29, வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மறுபுறம், இந்த விவகாரத்தை எதிர்க்கட்சிகள் அரசியல் ஆக்க வேண்டாம் என்று உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் வலியுறுத்தியுள்ளார். ராமர் பக்தர்களின் நம்பிக்கையோடு விளையாடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் பரிந்துரையின்படி விசாரணை தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
Edited by Siva
நிதி, மின்சாரத்தை அடுத்து வேளாண் துறைக்கும் வெள்ளை அறிக்கை.. அமைச்சர் தகவல்..
தமிழக அரசின் முக்கிய துறைகளான நிதி மற்றும் மின்சார துறைகளைத் தொடர்ந்து, தற்போது வேளாண்துறைக்கும் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட அரசு தீவிரமாக திட்டமிட்டு வருகிறது. இதன்படி, தமிழக வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் அவர்கள் விரைவில் இந்த வேளாண்துறைக்கான வெள்ளை அறிக்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுவார் என்ற நம்பகமான தகவல் கோட்டை வட்டாரங்களில் இருந்து வெளியாகியுள்ளது.
கனிமொழி எம்பி திறந்து வைத்து பேருந்து நிலையத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சர்.. பொதுமக்கள் கோரிக்கையும் ஏற்பு...
திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் நேற்று திறந்து வைத்த புதிய பேருந்து நிலையத்தில், தற்போதைய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இன்று திடீரென நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது நேற்று திறப்பு விழாவின் போது கனிமொழியிடம், "இந்த நிறுத்தத்தில் பேருந்துகள் எதுவும் முறையாக நிற்பதில்லை" என்று புகார் கூறிய அந்த பெண்ணை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேரில் அழைத்து அன்போடு பேசினார்.