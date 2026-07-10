தொடர்புடைய செய்திகள்
- திடீரென பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்த மாவட்ட ஆட்சியர்.. பெற்றோர், மாணவர்கள் நிம்மதி..
- தமிழகத்தில் இன்று மழை கொட்டப்போகுது!. எந்தெந்த ஊரில் தெரியுமா?...
- அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்க இருக்கிற நேரத்தில் உருவாகும் புயல்.. எங்கெங்கு கனமழை பெய்யும்?
- வெயில் கொளுத்தினாலும் 10 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை: வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை
- 10 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!. பொதுமக்கள் ஹேப்பி!..
குஜராத்தில் பேய்மழை.. 10 நிமிட மழையால் 150 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் சேதம்.. தவிக்கும் வணிகர்கள்...
குஜராத்தின் முக்கிய வர்த்தக நகரமான சூரத்தில், நேற்று பெய்த திடீர் கனமழை பெரும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வெறும் 10 நிமிடங்களில் கொட்டித் தீர்த்த கனமழை, நகரத்தின் வணிகப் பகுதிகளை நிலைகுலையச் செய்துள்ளது.
குறிப்பாக, மொபைல் போன்கள் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் முற்றிலும் தண்ணீரில் மூழ்கின. இதன் விளைவாக, சுமார் 150 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் முற்றிலுமாக நாசமடைந்துள்ளதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பல வியாபாரிகளின் பத்து ஆண்டுகால உழைப்பு, இந்த சில நிமிட மழையில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாகக் கண்ணீர் மல்கக் கூறுகின்றனர்.
நீரில் மூழ்கிய எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் அனைத்தும் பழுதுபார்ப்பதற்குக் கூட தகுதியற்ற நிலைக்கு மாறியுள்ளதால், அவற்றை இரும்புக்கடைக்கு விற்பனை செய்யக்கூட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த எதிர்பாராத பேரிழப்பால் பல சிறு வணிகர்கள் மீள முடியாத அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
இந்த நஷ்டத்தைச் சரிகட்ட அரசு உடனடியாகத் தலையிட்டு, பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது. ஏற்கனவே குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை நீடித்து வரும் நிலையில், சூரத் நகரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தச் சேதம் வணிகர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இயற்கையின் சீற்றத்திற்கு முன்னால் மனிதனின் உழைப்பு கானல் நீராகப் போனது அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பையும் வேதனையையும் உருவாக்கியுள்ளது.
Edited by Siva
கரூர் நெரிசல் சோக சம்பவம்.. காயம் அடைந்தவர்களுக்கு தவெகவில் இருந்து நிதியுதவி: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா
கரூர் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலால் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறி, அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலைக்கான அரசாணைகளை வழங்கி வருகிறார். இந்த துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு தரப்பில் பல்வேறு உதவிகள் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், காயமடைந்தவர்களுக்கும் தவெக சார்பில் நிதி உதவி வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மக்கள் மத்தியில் வலுவாக எழுந்தது.
குஜராத்தில் பேய்மழை.. 10 நிமிட மழையால் 150 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் சேதம்.. தவிக்கும் வணிகர்கள்...
தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சி விவகாரம்.. மேலும் 2 பேர் கைது..
தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சி விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியை வீழ்த்த சதி திட்டம் தீட்டியதாக ஏற்கனவே 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த சதிச்செயலில் தொடர்புடையதாக ஒரு மருத்துவர் உட்பட இருவர் புதிதாக கைது செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும், அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 70 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.