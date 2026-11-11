  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Masala Dosa, Paneer Butter Masala, and Kaju Katli Emerge as India's Top Choices in Swiggy's Diwali Festive Delivery Data
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (12:26 IST)

தீபாவளி இனிப்பு பிசினஸ்.. 1 மணி நேரத்துக்கு 1 லட்சம் ஆர்டர்... ஸ்விகி வெளியிட்ட தகவல்..

தீபாவளி உணவு
Written By: SIVA
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (12:26 IST)
google-news
இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையின் போது இந்தியா முழுவதும் ஸ்விகி ஆன்லைன் உணவு விநியோக சேவையில் மசாலா தோசை, பன்னீர் பட்டர் மசாலா மற்றும் காஜு கட்லி ஆகியவை அதிக அளவில் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தரவுகள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
அனைத்து வகையான இனிப்புகளிலும் 'காஜு கட்லி' முதலிடத்தை பிடித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து மோதிசூர் லட்டு, ரசகுல்லா மற்றும் குலாப் ஜாமுன் போன்றவையும் அதிகம் விரும்பப்பட்டன. பண்டிகைக் காலத்தில் உணவு விநியோகம் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் 10.7 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதுடன், சராசரியாக மூன்று நாட்களுக்கு ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் 97,545 ஆர்டர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
 
குறிப்பாக, ஐதராபாத்தில் ஒரு நபர் ரூ.41,895 மதிப்பிலான 57 பாக்கெட் இனிப்புகளை ஆர்டர் செய்துள்ளார். மேலும், மும்பையில் ரூ.41,772-க்கு இனிப்பு வாங்கியுள்ளனர். வீடுகளில் சமைப்பதோடு இல்லாமல், ரெஸ்டாரண்டுகளில் சாப்பிடும் வழக்கமும் அதிகரித்து, ஸ்விகி டைனவுட் முன்பதிவு கடந்த ஆண்டை விட 38.5 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
 
பெங்களூரு, ஐதராபாத், மும்பை, டெல்லி மற்றும் சென்னை ஆகிய நகரங்கள் இதில் முன்னிலையில் உள்ளன. மும்பையில் ஒரே ஒரு உணவகத்தில் தீபாவளியன்று ரூ.1,34,210 அளவுக்குப் பெரிய அளவிலான உணவுப் பில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
75-வது மிஸ் யுனிவர்ஸ் அழகி போட்டி.... திடிர் திடீரென போட்டியில் இருந்து விலகும் அழகிகள்.. என்ன காரணம்?

ஈரானுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் அயன் கோட்!.. டிரம்புக்கு வளைகுடா நாடுகள் ஆதரவு...

ஈரானுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் அயன் கோட்!.. டிரம்புக்கு வளைகுடா நாடுகள் ஆதரவு...ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது போரை தொடங்கியது. அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து இஸ்ரேல் ராணுவம் தாக்கியதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி கொல்லப்பட்டார் .

டாஸ்மாக் பணம் ரூ.1.50 கோடி வழிப்பறி!.. காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி..

டாஸ்மாக் பணம் ரூ.1.50 கோடி வழிப்பறி!.. காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி..தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தபின் டாஸ்மாக் தொடர்பாக பல அதரடியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

400 கோடி லஞ்ச புகார்!.. சரணடைந்த கார் டிரைவர்!.. அன்பில் மகேஷுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா?!..

400 கோடி லஞ்ச புகார்!.. சரணடைந்த கார் டிரைவர்!.. அன்பில் மகேஷுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா?!..கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக அன்பில் மகேஷ் இருந்தபோது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி மற்றும் புதுப்பிப்பது தொடர்பாக சான்றிதழ் கொடுப்பதற்கு கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் ரூ.400 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தது

சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய்.. மனைவிக்கு ரூ.45 ஆயிரம்.. மாதம் ரூ.1.50 லட்சம்..

சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய்.. மனைவிக்கு ரூ.45 ஆயிரம்.. மாதம் ரூ.1.50 லட்சம்..மும்பையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் மனுராஜ் கார்க் என்பவர் தனது சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய் என்று சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்த விவகாரம் தற்போது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

2வது நாளாக ஃபுல் ரெய்ட்!.. ரவுடிகளை தேடி தேடி தூக்கும் போலீசார்!....

2வது நாளாக ஃபுல் ரெய்ட்!.. ரவுடிகளை தேடி தேடி தூக்கும் போலீசார்!....கடந்த சில நாட்களாகவே தமிழகத்தில் ரவுடிகள் வெட்டி கொலை செய்யப்படுகிறார்கள்.