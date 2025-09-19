வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (12:05 IST)

50 ஆயிரம் முதல் 1.50 லட்சம் வரை..! கிடுகிடுவென விலை குறைந்த மாருதி சுசுகி கார்கள்! - விலை நிலவரம்!

Maruti Suzuki

சமீபத்தில் ஜிஎஸ்டி வரிவிகிதம் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நிலையில் ஜிஎஸ்டி விலை குறைக்கப்பட்ட புதிய விலைப்பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது மாருதி சுசுகி நிறுவனம்.

 

முன்னதாக இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு பொருட்களுக்கு 5 சதவீதம் தொடங்கி 12, 18, 28 என நான்கு கட்டங்களில் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சமீபத்தில் ஜிஎஸ்டி திருத்தம் மூலமாக இரண்டு கட்டமாக மாற்றப்பட்டு பல பொருட்களுக்கும் ஜிஎஸ்டி வரிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறாக கார், பைக் உள்ளிட்ட போக்குவரத்து சாதனங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டியும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

இந்நிலையில் பல வாகனங்களும் விலைக் குறையத் தொடங்கியுள்ளன. செப்டம்பர் 22 முதல் புதிய ஜிஎஸ்டி சலுகைகள் அமலுக்கு வரும் நிலையில் தனது விலை குறைக்கப்பட்ட பட்டியலை மாருதி சுசுகி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, கார் மாடல்களும் குறைக்கப்பட்ட விலையும்..

மாருதி ஸ்விஃப்ட் - ரூ.84,600 விலை குறைப்பு

மாருதி டிசையர் - ரூ.87,700 விலை குறைப்பு

செலிரியோ - ரூ.94,000 விலை குறைப்பு

ஆல்டோ கே 10 - ரூ.1.07 லட்சம் விலை குறைப்பு

எஸ் பிரஸோ - ரூ.1.29 லட்சம் விலை குறைப்பு

 

Edit by Prasanth.K

நாளை நாகப்பட்டிணம் செல்லும் விஜய்! பிரச்சார இடம் திடீர் மாற்றம்!?

நாளை நாகப்பட்டிணம் செல்லும் விஜய்! பிரச்சார இடம் திடீர் மாற்றம்!?நாளை தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் நாகப்பட்டிணத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ள இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் குறைகளை முதலமைச்சரிடம் சொல்லுங்கள்.. என்னிடம் சொல்ல வேண்டாம்: மக்களிடம் சுரேஷ்கோபி

உங்கள் குறைகளை முதலமைச்சரிடம் சொல்லுங்கள்.. என்னிடம் சொல்ல வேண்டாம்: மக்களிடம் சுரேஷ்கோபிகரூவன்னூர் கூட்டுறவு வங்கியில் இழந்த பணத்தை மீட்டுத் தரக் கோரி உதவி கேட்ட பெண்ணிடம், மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி பேசிய விதம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடிநீரில் நச்சு கலந்து 6 பேர் பலி.. திமுக, அதிமுக இணைந்து போராட்டம்..!

குடிநீரில் நச்சு கலந்து 6 பேர் பலி.. திமுக, அதிமுக இணைந்து போராட்டம்..!புதுச்சேரியில் குடிநீரில் நச்சு கலந்ததால் ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஷேக் ஹசீனா இனி தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாது: வங்கதேச தேர்தல் ஆணையம் தகவல்..!

ஷேக் ஹசீனா இனி தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாது: வங்கதேச தேர்தல் ஆணையம் தகவல்..!ஷேக் ஹசீனாவின் தேசிய அடையாள அட்டை முடக்கப்பட்டதால், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் அவரால் வாக்களிக்க முடியாது என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தேர்தல் வருவதால் தேர்வுகள் முன்கூட்டியே நடத்தப்படுமா? அமைச்சர் முக்கிய தகவல்..!

தமிழகத்தில் தேர்தல் வருவதால் தேர்வுகள் முன்கூட்டியே நடத்தப்படுமா? அமைச்சர் முக்கிய தகவல்..!தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் காரணமாக செமஸ்டர் தேர்வுகள் முன்கூட்டியே நடத்தப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்தது. இதற்கு உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் இன்று விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com