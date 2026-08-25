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  4. Marathi Language Rule Sparks Auto and Taxi Drivers’ Protest in Mumbai
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (13:13 IST)

மராத்தி தெரியாவிட்டால் ஆட்டோ ஓட்ட முடியாது.. அரசின் விதிமுறையால் மும்பை ஆட்டோ டிரைவர்கள் அதிர்ச்சி...

மும்பை ஆட்டோ போராட்டம்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (13:13 IST)
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மும்பை உள்ளிட்ட மகாராஷ்டிராவின் பல பகுதிகளில் ஏராளமான ஆட்டோ, டாக்சிகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் வெளிமாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் அதிகளவில் வாகனங்களை ஓட்டுவதாக நீண்ட காலமாக குற்றச்சாட்டு இருந்து வருகிறது. இதையடுத்து, ஆட்டோ மற்றும் டாக்சி ஓட்டுநர்கள் கட்டாயம் மராத்தி மொழியை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசு விதிமுறை கொண்டு வந்துள்ளது.
 
கடந்த 20-ம் தேதி முதல் போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் சாலைகளில் நேரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டு, ஓட்டுநர்களுக்கு மராத்தி மொழி பற்றிய அடிப்படை அறிவு உள்ளதா என்பதை சோதித்து வருகின்றனர். மொழி தெரியாதவர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டு வருவதால், வெளிமாநில ஓட்டுநர்கள் பலர் தங்களது வாகனங்களை சாலையோரம் நிறுத்திவிட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்புவதாக கூறப்படுகிறது.
 
மராத்தி கற்றுக்கொள்ள கூடுதல் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று ஓட்டுநர் சங்கங்கள் அரசிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தன. ஆனால் உடனடி தீர்வு கிடைக்காததால், மும்பையில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர். போராட்டம் இரண்டாவது நாளாக தொடர்ந்த நிலையில், நகரின் பல பகுதிகளில் ஆட்டோக்கள் இயக்கப்படாமல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
 
பாந்த்ரா, காந்திவலி, கோவண்டி, வகோலா, குர்லா, அந்தேரி, சாந்தாகுரூஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பயணிகள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்தனர். குறிப்பாக ரயில் நிலையங்களுக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் மாற்று போக்குவரத்தை நாட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. சில இடங்களில் ஓட்டுநர்கள் சாலை மறியலிலும் ஈடுபட்டனர்.
 
இதற்கிடையே, மராத்தி அறிவு என்பது மோட்டார் வாகன விதிகளின்படி கட்டாயம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அதே நேரத்தில் ஓட்டுநர்களுக்கு மொழியை கற்றுக்கொள்ள கூடுதல் அவகாசம் வழங்க அரசு தயாராக இருப்பதாக முதலமைச்சர் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் கூறியுள்ளார். மராத்தியில் முழுமையான புலமை தேவையில்லை என்றும், அடிப்படை அறிவுடன் பேசக்கூடிய திறன் இருந்தால் போதுமானது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
Edited by Siva
 
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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