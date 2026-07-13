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மன்மோகன்சிங் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என மிரட்டினார்.. முன்னாள் தேர்தல் கமிஷனர் கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்...
முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் எஸ்.ஒய். குரேஷி, தனது ‘இந்தியா அன்ட் ஐ’ என்ற புத்தகத்தில் மன்மோகன் சிங் குறித்து பகிர்ந்துள்ள தகவல் பெரும் அரசியல் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2012-ம் ஆண்டு தேர்தல் சமயத்தில், மத்திய அமைச்சராக இருந்த சல்மான் குர்ஷித் தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்தது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள், தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை கடுமையாக விமரிசித்தனர். இது தேர்தல் ஆணையத்தின் நம்பகத்தன்மையை குலைக்கும் செயலாக இருந்ததால், குரேஷி மிகுந்த மனவேதனை அடைந்தார்.
இந்த விவகாரத்தை மன்மோகன் சிங்கின் செயலாளர் மூலமாக அவரிடம் கொண்டு சென்றார் குரேஷி. அடுத்த நாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை நேரில் சந்தித்தபோது, தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது அமைச்சர்கள் வைத்த விமர்சனங்களை கேட்டு வருத்தமடைந்த மன்மோகன் சிங், "நீங்கள் சொல்வதை போல அவர்கள் நடந்துகொண்டால், நான் தற்கொலை செய்துகொள்வேன்" என்று உணர்ச்சிவசப்பட்டு தெரிவித்துள்ளார். இதை கேட்டு அதிர்ந்துபோன குரேஷி, தான் அமைச்சர்களை பற்றித்தான் கூறினேன், உங்களை பற்றி அல்ல என்று விளக்கமளித்தார்.
"தேர்தல் ஆணையம் என்பது இந்தியாவின் பெருமை மட்டுமல்ல, ஜனநாயகத்தின் ஆன்மா; அதை நாம் இழந்துவிட்டால் அனைத்தையும் இழந்துவிடுவோம்" என்று மன்மோகன் சிங் அன்றைய தினம் கூறிய வார்த்தைகள் தங்களை நெகிழ வைத்ததாக குரேஷி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Edited by Siva
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தவெக இருக்கும் கூட்டணியில் திமுக இருக்காது: திருமாவளவன் யோசனை நிராகரிப்பு...!
தமிழகத்தில் 'இந்தியா' கூட்டணியில் நிலவும் விரிசல் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் மற்றும் விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள், தற்போது விஜய்யின் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. இந்த சூழலில், கேரள மற்றும் மேற்கு வங்காள மாடலை பின்பற்றி, மாநில அரசியலில் எதிரிகளாக இருந்தாலும், தேசிய அளவில் பாஜவை எதிர்க்க திமுக மற்றும் தவெக ஆகிய இரண்டையும் ஒரே கூட்டணியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் முன்மொழிந்துள்ளார்.
35 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாங்கிய 1000 ரூபாய் கடன்.. வட்டியுடன் சேர்த்து நண்பருக்கு கொடுத்த தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?
சுமார் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சவூதி அரேபியாவில் பணிபுரிந்தபோது, தன் நண்பர் எட்லா லச்சன்னா என்பவரிடமிருந்து இஸ்மாயில் என்பவர் 120 சவூதி ரியால்களை கடனாகப்பெற்றார். அப்போது அந்த தொகையின் மதிப்பு இந்திய ரூபாயில் சுமார் 1,000 ஆகும். காலப்போக்கில் இருவரும் தொடர்பை இழந்தாலும், அந்த நன்றிக்கடனை இஸ்மாயில் மறக்கவில்லை.