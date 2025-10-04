சனி, 4 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (14:31 IST)

கச்சா குண்டு தயாரிப்பின்போது ஏற்பட்ட விபத்து. உடல் சிதறி ஒருவர் பலி!

கச்சா குண்டு தயாரிப்பின்போது ஏற்பட்ட விபத்து. உடல் சிதறி ஒருவர் பலி!
மேற்கு வங்க மாநிலம் முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில், கச்சா குண்டுகள் தயாரிக்கும்போது ஏற்பட்ட வெடிப்பில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 
 
மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தின் ரானினகர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட செடியானி பகுதியில் இன்று காலை, உஸ்மான் பிஸ்வாஸ் என்ற நபர், கச்சா குண்டு தயாரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இந்த வெடி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
 
வெடி விபத்தில் உஸ்மான் பிஸ்வாஸ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
 
இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தியது. உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த ரானினகர் காவல்துறையினர், வெடிவிபத்து நடந்த இடத்தில் இருந்து மேலும் பல கச்சா குண்டுகளை கைப்பற்றினர்.
 
முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் இது இரண்டாவது குண்டு வெடிப்பு சம்பவமாகும். நேற்று இதே முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தின் டொம்கல் பகுதியில் நடந்த குண்டு வெடிப்பில் ஒரு பெண் உயிரிழந்திருந்தார்.
 
கடந்த சில மாதங்களாகவே முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் இதுபோன்ற குண்டு வெடிப்பு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் அப்பகுதியில் பதற்றத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளன.
 
 
Edited by Mahendran
 

பாலியல் தொழிலாளர்களை தாக்கி, கொள்ளை: சிங்கப்பூரில் 2 இந்தியர்களுக்கு சவுக்கடி தண்டனை..!

பாலியல் தொழிலாளர்களை தாக்கி, கொள்ளை: சிங்கப்பூரில் 2 இந்தியர்களுக்கு சவுக்கடி தண்டனை..!சிங்கப்பூரில் விடுமுறையை கழிக்க சென்ற இரண்டு இந்தியர்களான அரோக்கியசாமி டைசன் மற்றும் ராஜேந்திரன் மயிலரசன் ஆகியோர், இரண்டு பாலியல் தொழிலாளர்களை தாக்கி, கொள்ளையடித்த குற்றத்திற்காக, தலா ஐந்து ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு மாதம் சிறை தண்டனையுடன் 12 சவுக்கடிகள் விதிக்கப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொள்ளையின்போது காயத்தை ஏற்படுத்திய குற்றத்தை இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.

கரூர் சம்பவத்தை விசாரிக்கும் தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையம்.. மத்திய அரசின் அழுத்தமா?

கரூர் சம்பவத்தை விசாரிக்கும் தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையம்.. மத்திய அரசின் அழுத்தமா?கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 அன்று நடந்த கூட்ட நெரிசல் விபத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து, தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையம் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.

சென்னையில் தங்கம் விலை புதிய உச்சம்: ஒரு சவரன் விலை ரூ.88,000ஐ நெருங்கியது..!

சென்னையில் தங்கம் விலை புதிய உச்சம்: ஒரு சவரன் விலை ரூ.88,000ஐ நெருங்கியது..!சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ.400 உயர்ந்து, ரூ.87,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ராகுல் காந்தி தான் ராமர்.. அமலாக்கத்துறை ராவணன்.. காங்கிரஸ் வெளியிட்ட கேலிச்சித்திரத்தால் சர்ச்சை..!

ராகுல் காந்தி தான் ராமர்.. அமலாக்கத்துறை ராவணன்.. காங்கிரஸ் வெளியிட்ட கேலிச்சித்திரத்தால் சர்ச்சை..!உத்தரப் பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி வெளியிட்ட ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கேலிச்சித்திரம் தேசிய அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜோதி மல்ஹோத்ராவை அடுத்து இன்னும் இருவர் கைது. பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்தார்களா?

ஜோதி மல்ஹோத்ராவை அடுத்து இன்னும் இருவர் கைது. பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்தார்களா?டெல்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் உயர் தூதரகத்தில் இருக்கும் விசா அலுவலகம் உளவு நடவடிக்கைகளுக்காக தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுவது மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com