திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (10:41 IST)

‘திருஷ்யம்’ பட பாணியில் மனைவி கொலை: சடலத்தை எரித்து நாடகமாடிய கணவன் கைது..!

‘திருஷ்யம்’ பட பாணியில் மனைவி கொலை: சடலத்தை எரித்து நாடகமாடிய கணவன் கைது..!
புனேயில், ‘திருஷ்யம்’  படம் போல, தனது மனைவியை கொலை செய்து, சடலத்தை எரித்துவிட்டு நாடகமாடிய கணவனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.  மோகன்லால் நடித்த 'திருஷ்யம்' திரைப்படத்தை குறைந்தது நான்கு முறை பார்த்து இந்த கொலையைச் செய்ததாக குற்றவாளி ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
 
புனேவின் ஷிவானே பகுதியை சேர்ந்த சமீர் ஜாதவ் மற்றும் தனியார் பள்ளி ஆசிரியை அஞ்சலி தம்பதிக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். சமீர் ஜாதவ் வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததால், மனைவியை கொல்ல திட்டமிட்டார்.
 
அக்டோபர் 26 அன்று, அஞ்சலியை ஒரு கிடங்கிற்கு அழைத்து சென்ற சமீர், அங்கு  கழுத்தை நெரித்துக் கொன்றார். பின்னர் சடலத்தை எரித்து, சாம்பலை அருகிலிருந்த ஆற்றில் வீசினார்.
 
கொலைக்கு பிறகு, அஞ்சலியின் போன் மூலம் அவரது நண்பருக்கு 'ஐ லவ் யூ' என்று குறுஞ்செய்தி அனுப்பி, பதிலையும் தானே அளித்து, அஞ்சலி வேறு ஒருவருடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததாக போலி ஆதாரங்களை உருவாக்கினார். மேலும், அவர் காணாமல் போனதாக புகாரளித்து, காவல்துறையினரிடம் மீண்டும் மீண்டும் சென்று, கொலையாளியை கண்டுபிடிக்குமாறு நாடகமாடியுள்ளார்.
 
எனினும், சமீரின் தொடர்ச்சியான கேள்வி கேட்பும், சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களும் போலீசாருக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தின. தீவிர விசாரணைக்குப் பிறகு, சமீர் ஜாதவ் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு, 'திருஷ்யம்' படத்தின் உத்வேகத்தில் இந்த கொலையைச் செய்ததாக தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து ராஜ்காட் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் கிறிஸ்துவர்கள், முஸ்லீம்கள் சேரலாம்.. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை: மோகன் பகவத்

ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் கிறிஸ்துவர்கள், முஸ்லீம்கள் சேரலாம்.. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை: மோகன் பகவத்ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பாகவத், நேற்று நடந்த கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சியில், ஆர்.எஸ்.எஸ்.சில் சேருவதற்கான விதிமுறைகள் குறித்து விளக்கமளித்தார்.

லெஸ்பியனுடன் நேரம் செலவிட முடியவில்லை.. 5 மாத குழந்தையை கொன்ற கொடூர தாய்..

லெஸ்பியனுடன் நேரம் செலவிட முடியவில்லை.. 5 மாத குழந்தையை கொன்ற கொடூர தாய்..கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், தனது மனைவி மற்றும் அவரது தோழி ஆகியோர் சேர்ந்து ஐந்து மாத ஆண் குழந்தையை கொலை செய்ததாகக் கணவர் புகார் அளித்ததையடுத்து, இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

விமான நிலையத்தில் தொழுகை நடத்த அனுமதிப்பதா? காங்கிரஸ் அரசுக்கு பாஜக கண்டனம்..!

விமான நிலையத்தில் தொழுகை நடத்த அனுமதிப்பதா? காங்கிரஸ் அரசுக்கு பாஜக கண்டனம்..!பெங்களூரு கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இரண்டாம் டெர்மினல் வளாகத்தில் தொழுகை நடத்தப்பட்டதற்கு கர்நாடக பாஜக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதுபோன்ற செயல்களுக்கு பாதுகாப்பு நிறைந்த பகுதியில் எப்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டது என்று அக்கட்சி கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

அயோத்தியில் 'ராமாயண பூங்கா': ராமர், சீதைக்கு மட்டுமல்ல, ராவணனுக்கும் பிரம்மாண்ட சிலை..!

அயோத்தியில் 'ராமாயண பூங்கா': ராமர், சீதைக்கு மட்டுமல்ல, ராவணனுக்கும் பிரம்மாண்ட சிலை..!உத்தரப் பிரதேச அரசு, ஆன்மீகம் மற்றும் கலாச்சார சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் நோக்கில், அயோத்தியில் ராமாயண கருப்பொருள் பூங்காவை அமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.

நான் விதிக்கும் வரிகளை எதிர்ப்பவர்கள் முட்டாள்கள்.. டிரம்ப் கடும் விமர்சனம்..!

நான் விதிக்கும் வரிகளை எதிர்ப்பவர்கள் முட்டாள்கள்.. டிரம்ப் கடும் விமர்சனம்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், தனது வரிவிதிப்பு கொள்கையை ஆக்ரோஷமாக எதிர்ப்பவர்களை "முட்டாள்கள்" என்று விமர்சித்துள்ளார். தனது நிர்வாகம் மூலம் வசூலாகும் டிரில்லியன் கணக்கான டாலர் சுங்கவரி வருவாயை, $37 டிரில்லியன் தேசிய கடனை குறைக்க பயன்படுத்தப்படும் என்று அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com