குப்பையை கிளறியதில் கிடைத்த பொக்கிஷம். பல கோடி மதிப்பு!...
அதிர்ஷ்டம் ஒருவருக்கு எப்போது எப்படி வரும் என யாராலும் சொல்ல முடியாது. இப்படித்தான் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த விவேக் ருதியா என்பவருக்கு பல கோடி மதிப்புள்ள அதிர்ஷ்டம் அவரின் வீட்டிலேயே கிடைத்திருக்கிறது.
சில நாட்களுக்கு முன்பு விவேக் ருதியா தனது குடும்ப சொத்து ஆவணங்களை சரி பார்த்துகொண்டிருந்த போது போது 109 ஆண்டுகளுக்கு முன், அதாவது சரியாக 1917ம் வருடம் ஜூன் 4ம் தேதி விவேக்கின் தாத்தா சேத் ஜும்மாலால் ருதியா முதலாம் உலகப் போர் நடந்தபோது போர்க்கடனாக இங்கிலாந்துக்கு 35 ஆயிரம் ரூபாய் கடனாக கொடுத்த ஆவணம் சிக்கியது.
தற்போது வட்டியுடன் கணக்குப் போட்டால் இந்தக் கடனின் மதிப்பு ரூ.10 கோடிக்கும் மேல் இருக்கலாம் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள். இந்தப் பணத்தை இங்கிலாந்து அரசிடம் கேட்டுப் பெற முடியுமா? அதற்கான வழிமுறை என்ன என வழக்கறிஞர்களிடம் ஆலோசனை செய்து வருகிறார் விவேக் ருதியா.
அதாவது, 1917 முதல் 2026 வரை 109 வருடங்களுக்கு 5.5 சதவீத வட்டி போட்டாலே இதன் மதிப்பு 10 கோடி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு கடன் கொடுத்த விவேக்கின் தாத்தா 1937ம் வருடம் இறந்துவிட்டார். அது நடந்து 10 வருடங்களில் பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துவிட்டு நாட்டைவிட்டே சென்றுவிட்டனர். தற்போது விவேக் ருதியாவுக்கு இங்கிலாந்து அரசு பணத்தை திருப்பி கொடுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கவேண்டும்.