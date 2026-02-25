புதன், 25 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 பிப்ரவரி 2026 (16:56 IST)

குப்பையை கிளறியதில் கிடைத்த பொக்கிஷம். பல கோடி மதிப்பு!...

vivek
அதிர்ஷ்டம் ஒருவருக்கு எப்போது எப்படி வரும் என யாராலும் சொல்ல முடியாது. இப்படித்தான் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த விவேக் ருதியா என்பவருக்கு பல கோடி மதிப்புள்ள அதிர்ஷ்டம் அவரின் வீட்டிலேயே கிடைத்திருக்கிறது.

சில நாட்களுக்கு முன்பு விவேக் ருதியா தனது குடும்ப சொத்து ஆவணங்களை சரி பார்த்துகொண்டிருந்த போது போது 109 ஆண்டுகளுக்கு முன், அதாவது சரியாக 1917ம் வருடம் ஜூன் 4ம் தேதி விவேக்கின் தாத்தா சேத் ஜும்மாலால் ருதியா முதலாம் உலகப் போர் நடந்தபோது போர்க்கடனாக இங்கிலாந்துக்கு 35 ஆயிரம் ரூபாய் கடனாக கொடுத்த ஆவணம் சிக்கியது.

தற்போது வட்டியுடன் கணக்குப் போட்டால் இந்தக் கடனின் மதிப்பு ரூ.10 கோடிக்கும் மேல் இருக்கலாம் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள். இந்தப் பணத்தை இங்கிலாந்து அரசிடம் கேட்டுப் பெற முடியுமா? அதற்கான வழிமுறை என்ன என வழக்கறிஞர்களிடம் ஆலோசனை செய்து வருகிறார் விவேக் ருதியா.

அதாவது, 1917 முதல் 2026 வரை 109 வருடங்களுக்கு 5.5 சதவீத வட்டி போட்டாலே இதன் மதிப்பு 10 கோடி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு கடன் கொடுத்த விவேக்கின் தாத்தா 1937ம் வருடம் இறந்துவிட்டார். அது நடந்து 10 வருடங்களில் பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துவிட்டு நாட்டைவிட்டே சென்றுவிட்டனர். தற்போது விவேக் ருதியாவுக்கு இங்கிலாந்து அரசு பணத்தை திருப்பி கொடுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கவேண்டும்.

தள்ளிப்போகிறதா தமிழக சட்டசபை தேர்தல்?.... தேர்தல் கமிஷனர் ஆலோசனை!...

தள்ளிப்போகிறதா தமிழக சட்டசபை தேர்தல்?.... தேர்தல் கமிஷனர் ஆலோசனை!...தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் திமுக அரசின் பதவிக்காலம் வருகிற மே மாதம் 10ம் தேதி முடிவடைகிறது.

நல்லக்கண்ணுவுக்கு முழு அரசியல் மரியாதை!.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..

நல்லக்கண்ணுவுக்கு முழு அரசியல் மரியாதை!.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரால் தோழர் என அழைக்கப்பட்ட நல்லக்கண்ணு வயது உடல்நலம் பாதிப்படைந்து கடந்த சில நாட்களாக சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இறப்புக்கு பின்னரும் வாழும் நல்லக்கண்ணு!.. தலைவர்கள் நெகிழ்ச்சி..

இறப்புக்கு பின்னரும் வாழும் நல்லக்கண்ணு!.. தலைவர்கள் நெகிழ்ச்சி..இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இன்று காலமானார்.

கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு காலமானார்!..

கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு காலமானார்!..இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த சில நாட்களாகவே சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

மருத்துவமனையில் நல்லக்கண்ணு!.. விஜய் செய்த சிறப்பான சம்பவம்...

மருத்துவமனையில் நல்லக்கண்ணு!.. விஜய் செய்த சிறப்பான சம்பவம்...இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com