கொலை செய்வது எப்படி? யூடியூப் பார்த்து கொலை செய்து உடலை துண்டாக்கிய 3 பேர் கைது..!
தெலங்கானா மாநிலம் கம்மம் மாவட்டத்தில், 40 வயது ரியல் எஸ்டேட் தரகரை கொன்று, அவரது உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி வீசிய கொடூக் குற்றத்திற்காக, ஒரு பெண் உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த சம்பவத்தின் பிரதான குற்றவாளியான பரிமி அசோக் கொலை செய்வது எப்படி என்பதை யூடியூபில் வீடியோக்களை பார்த்து திட்டத்தை வகுத்ததாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஆந்திராவை சேர்ந்த அசோக், பண பற்றாக்குறையால் தவித்துள்ளார். அவருக்கும் பலியான கட்லா வெங்கடேஷ்வர்லுவுக்கும் ஓரின சேர்க்கை உறவு இருந்ததாகவும், வெங்கடேஷ்வர்லு அசோக்கிற்கு நிதி உதவி செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
கடந்த செப்டம்பர் 16 அன்று, வெங்கடேஷ்வர்லுவிடம் இருந்து தங்கம் மற்றும் பணத்தை திருடும் நோக்கில், அசோக் அவரை கத்தியால் குத்தி, தொண்டையை அறுத்து கொலை செய்தார். அதன் பின், உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி, குப்பை குவியல்களில் வீசியுள்ளார். அசோக் இரண்டு கூட்டாளிகளின் உதவியுடன் இந்த கொடூரத்தை செய்துள்ளார்.
கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Edited by Mahendran