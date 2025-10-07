செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (12:43 IST)

இரவில் பாம்பாக மாறி என் மனைவி கடிக்கிறார். கலெக்டரிடம் கணவன் அதிர்ச்சி புகார்!

இரவில் பாம்பாக மாறி என் மனைவி கடிக்கிறார். கலெக்டரிடம் கணவன் அதிர்ச்சி புகார்!
உத்தரப் பிரதேசம், சீதாப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மெராஜ் என்பவர், தனது மனைவி நசீமுன் இரவில் பாம்பாக மாறி தன்னை கடிக்க துரத்துவதாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் எழுத்துபூர்வமாக புகார் அளித்தது அதிகாரிகளை திகைக்க வைத்தது.
 
பொது குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பேசிய மெராஜ், தனது மனைவி பலமுறை தன்னை கொல்ல முயன்றதாகவும், இது மனதளவில் தன்னை துன்புறுத்துவதாகவும் அச்சம் தெரிவித்தார். மேலும், பாம்பாக மாறிய நிலையில் அவர் ஏற்கெனவே ஒருமுறை தன்னை கடித்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.
 
இந்த வினோத புகாரைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த மாவட்ட ஆட்சியர், உடனடியாக சார்பாட்சியர் மற்றும் காவல்துறைக்கு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டார். காவல்துறையினர் இந்த வழக்கை 'உளவியல் துன்புறுத்தல்' தொடர்பான சாத்தியமான வழக்காக கருதி விசாரித்து வருகின்றனர்.
 
இந்தச் செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பரவியதையடுத்து, பயனர்கள் 1986-ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீதேவி நடித்த 'நாகினா' திரைப்படத்தை ஒப்பிட்டு, நகைச்சுவையாக கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran
 

டீசல் மானியம் ரத்து! கலவர பூமியான ஈகுவடார்! - அவசரநிலை பிரகடனம்!

டீசல் மானியம் ரத்து! கலவர பூமியான ஈகுவடார்! - அவசரநிலை பிரகடனம்!லத்தீன் அமெரிக்க நாடான ஈகுவடாரில் டீசல் மானியத்தை நிறுத்தியதால் ஏற்பட்ட கலவரத்தால் எமெர்ஜென்சி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரிகளை வைத்துதான் உலக அமைதியை கொண்டு வந்தோம்! - ட்ரம்ப் பெருமிதம்!

வரிகளை வைத்துதான் உலக அமைதியை கொண்டு வந்தோம்! - ட்ரம்ப் பெருமிதம்!உலகம் முழுவதும் பல நாட்டு போர்களை வரிகளை வைத்தே அமைதிக்கு கொண்டு வந்ததாக ட்ரம்ப் பேசியுள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன் சுற்றுப்பயணத்திற்கு அனுமதி.. என்னென்ன நிபந்தனைகள்?

நயினார் நாகேந்திரன் சுற்றுப்பயணத்திற்கு அனுமதி.. என்னென்ன நிபந்தனைகள்?2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மாநிலம் தழுவிய பிரசார சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்ள இருக்கிறார். இந்த பயணத்திற்கு தமிழகக் காவல்துறை நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

நவம்பர் 1 முதல் மீண்டும் 25% வரி.. டிரம்ப் அறிவிப்பால் உலக நாடுகள் அதிர்ச்ச்சி..!

நவம்பர் 1 முதல் மீண்டும் 25% வரி.. டிரம்ப் அறிவிப்பால் உலக நாடுகள் அதிர்ச்ச்சி..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் அனைத்து நடுத்தர மற்றும் கனரக லாரிகளுக்கும் வரும் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் 25 சதவிகித இறக்குமதி வரி விதிக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார். இது உலக நாடுகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் துயரம்: பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் வீடியோ காலில் பேசிய விஜய்!

கரூர் துயரம்: பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் வீடியோ காலில் பேசிய விஜய்!கரூர் கூட்டநெரிசலில் பலியானவர்கள் குடும்பங்களிடம் சம்பவம் நடந்து 10 நாட்கள் கழித்து வீடியோ காலில் பேசியுள்ளார் விஜய்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com