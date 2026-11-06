ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கட்டுக்கட்டாக பணம் வைத்திருந்த நபர் கைது? யாருக்கு கொண்டு சென்றார்?
மேற்கு வங்காளத்தின் பஸ்சிம் மெதினிபூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கரக்பூர் இரயில் நிலையத்தில், கணக்கில் வராத ரூ.1.40 கோடி ரொக்க பணத்துடன் ராகுல் சோனி என்ற நபர் இரயில்வே காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நவம்பர் 4 அன்று கரக்பூர் இரயில் நிலையத்தின் நடைபாதை எண் 7-இல் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சுற்றி திரிந்த ஹவுராவை சேர்ந்த ராகுல் சோனியை இரயில்வே காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி விசாரணை நடத்தினர். அவர் வைத்திருந்த இரண்டு கைப் பைகள் மற்றும் ஒரு பேக் பேக் பையை சோதனையிட்டபோது, 500 ரூபாய் நோட்டு கட்டுகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
பணம் எண்ணும் இயந்திரம் மூலம் கணக்கிடப்பட்டதில், அவரிடம் மொத்தம் 280 கட்டுகளில் ரூ.1.40 கோடி ரொக்கம் இருந்தது உறுதியானது. டாடா நகரத்திலிருந்து ஹவுராவுக்கு இந்த பணத்தை கொண்டு செல்ல முயன்றதாக விசாரணையில் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இருப்பினும், இந்த தொகைகான உரிய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறியதால், பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா மற்றும் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, பணத்தைப் பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் ராகுல் சோனியைக் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.