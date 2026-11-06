  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Man Arrested with Rs 1.4 Crore Unaccounted Cash at Kharagpur Railway Station
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (10:52 IST)

ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கட்டுக்கட்டாக பணம் வைத்திருந்த நபர் கைது? யாருக்கு கொண்டு சென்றார்?

money
Written By: SIVA
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (10:52 IST)
google-news
மேற்கு வங்காளத்தின் பஸ்சிம் மெதினிபூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கரக்பூர் இரயில் நிலையத்தில், கணக்கில் வராத ரூ.1.40 கோடி ரொக்க பணத்துடன் ராகுல் சோனி என்ற நபர் இரயில்வே காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
நவம்பர் 4 அன்று கரக்பூர் இரயில் நிலையத்தின் நடைபாதை எண் 7-இல் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சுற்றி திரிந்த ஹவுராவை சேர்ந்த ராகுல் சோனியை இரயில்வே காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி விசாரணை நடத்தினர். அவர் வைத்திருந்த இரண்டு கைப் பைகள் மற்றும் ஒரு பேக் பேக்  பையை சோதனையிட்டபோது, 500 ரூபாய் நோட்டு கட்டுகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
 
பணம் எண்ணும் இயந்திரம் மூலம் கணக்கிடப்பட்டதில், அவரிடம் மொத்தம் 280 கட்டுகளில் ரூ.1.40 கோடி ரொக்கம் இருந்தது உறுதியானது. டாடா நகரத்திலிருந்து ஹவுராவுக்கு இந்த பணத்தை கொண்டு செல்ல முயன்றதாக விசாரணையில் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
இருப்பினும், இந்த  தொகைகான உரிய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறியதால், பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா  மற்றும் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா  சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, பணத்தைப் பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் ராகுல் சோனியைக் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
முதல்வர் விஜய், த்ரிஷா இணைந்து கலந்து கொண்ட திருமண நிகழ்ச்சி.. போட்டோ வைரல்...

சொந்த வாகனங்களில் தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்வோர் கவனிக்க். போக்குவரத்து மாற்றம்...

சொந்த வாகனங்களில் தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்வோர் கவனிக்க். போக்குவரத்து மாற்றம்...தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து சொந்த வாகனங்களில் ஊர் செல்வோர் தடையின்றி பயணிக்க போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்க முடியாதா? மத்தாப்பும் கொளுத்த முடியாதா? பொதுமக்கள் அதிருப்தி...

தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்க முடியாதா? மத்தாப்பும் கொளுத்த முடியாதா? பொதுமக்கள் அதிருப்தி...தீபாவளி தினத்தில் கனமழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அன்றைய தினம் பட்டாசு வெடிக்க முடியாது, மத்தாப்பும் கொளுத்த முடியாது என பொதுமக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

அன்பில் மகேஷ்க்கு சிறையில் தான் தீபாவளி.. நவம்பர் 18 வரை காவல் நீட்டிப்பு..

அன்பில் மகேஷ்க்கு சிறையில் தான் தீபாவளி.. நவம்பர் 18 வரை காவல் நீட்டிப்பு..முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு சட்டவிரோதமாக அங்கீகாரம் பெற்றுத் தர ரூ.400 கோடிக்கு மேல் லஞ்சம் வசூலித்த ஊழல் வழக்கில் கைதான முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்றக் காவலை நவம்பர் 18 ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோவை பெரியார் அறிவுலக ஊழல்.. போலி புத்தகங்களை போட்டு எரிச்சிடுங்க!.. கமல் கோபம்...

கோவை பெரியார் அறிவுலக ஊழல்.. போலி புத்தகங்களை போட்டு எரிச்சிடுங்க!.. கமல் கோபம்...கடந்த திமுக ஆட்சியில் கோவை காந்திபுரத்தில் கட்டப்பட்ட பெரியார் அறிவுலகத்தில் ஊழல் நடந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பெரியார் பேர வச்சி ஊழல்!.. திமுக இனி தலை நிமிராது - விஜய் அட்டாக்...

பெரியார் பேர வச்சி ஊழல்!.. திமுக இனி தலை நிமிராது - விஜய் அட்டாக்...கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் ஊழல் நடந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.