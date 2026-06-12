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  4. Mamata Banerjee Faces Worst Crisis as 19 Rebel TMC MPs Stake Claim to Party Symbol
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Last Updated : Friday, 12 June 2026 (10:48 IST)

28 எம்பிக்களில் 19 எம்பிக்கள் போயிருச்சு.. மம்தா பானர்ஜி கையை விட்டு போகிறதா கட்சி?

மம்தா பானர்ஜி
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (10:46 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (10:48 IST)
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மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட மோசமான தோல்வியை தொடர்ந்து, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மற்றும் வாழ்வாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. முன்னாள் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையிலேயே இது மிக மோசமான காலகட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
இச்சூழலில், அக்கட்சியைச் சேர்ந்த 19 மக்களவை எம்.பி.க்கள்  தங்களுக்குள் ஒரு புதிய நாடாளுமன்ற குழுவை உருவாக்கி கொண்டு, தாங்களே "உண்மையான திரிணாமுல் காங்கிரஸ்" என்று உரிமை கோரி மக்களவை சபாநாயகருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர்.
 
கடந்த மே 18 தேதியிட்ட இந்த கடிதத்தின் நகலை  முன்னணி ஊடகம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அதிரடித் திருப்பத்தால் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான கட்சி உடைந்து போகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மொத்தம் உள்ள 28 மக்களவை எம்.பி.க்களில் 19 பேர் அதிருப்தியாளர்களாக மாறியுள்ளதால், தற்போது மம்தாவின் முகாமில் வெறும் 9 எம்.பி.க்கள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளனர்; சிலரது நிலைப்பாடு இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை.
 
இந்த அதிருப்தி கடிதத்தில் ககோலி கோஷ் தஸ்திதார், சதாப்தி ராய், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் யூசுப் பதான், ரச்னா பானர்ஜி, சாயோனி கோஷ், மலா ராய், தீபக் அதிகாரி, ஜூன் மாலியா மற்றும் பார்த்தா போமிக் உள்ளிட்ட 19 முக்கிய எம்.பி.க்கள் கையெழுத்திட்டு, கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னத்திற்கும் உரிமை கோரியுள்ளனர். இந்த அதிரடி கிளர்ச்சி மேற்கு வங்க அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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