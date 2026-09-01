மம்தா பானர்ஜியின் நெருங்கிய உறவினர் மகள் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை.. என்ன காரணம்?
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் உறவினரின் மகள் பிரிஷ்டி முகர்ஜி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 28 வயதான அவர், பிர்பூம் மாவட்டம் குசும்பா கிராமத்தில் உள்ள தனது வீட்டின் முதல் மாடியில் இன்று காலை சுமார் 9 மணியளவில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டார்.
பிரிஷ்டி முகர்ஜி, மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெற்ற தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் பணி நியமன முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில், முறைகேடாக வேலை பெற்றதாக குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, அவருக்கும் அவரது கணவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டிருந்ததாகவும், இருவரும் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்திருந்ததாகவும் குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக பிரிஷ்டி மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு வந்ததாகவும், அதற்காக மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும் அவரது குடும்பத்தினர் கூறியுள்ளனர்.
இந்த மரணத்திற்கான சரியான காரணம் குறித்து ராம்பூர்ஹாட் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சம்பவம் தொடர்பான தடயங்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பிரிஷ்டியின் உடல் ராம்பூர்ஹாட் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை மற்றும் விசாரணையின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகே மரணத்திற்கான முழுமையான காரணம் தெரியவரும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva