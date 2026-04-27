Last Updated : திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026 (09:48 IST)

2026ல் மேற்குவங்கம்... 2029ல் டெல்லி.. டார்கெட் பிக்ஸ் செய்த மம்தா பானர்ஜி..

மேற்கு வங்க மாநில சட்டமன்ற தேர்தலின் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு, இந்திய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்ற 152 தொகுதிகளுக்கான தேர்தலில், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 92.88% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 
 
இந்த தேர்தல் மம்தா பானர்ஜிக்கு ஒரு 'வாழ்வா சாவா' போராட்டமாக மாறியுள்ளது. குறிப்பாக, தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தம் மூலம் சுமார் 58 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை உருவாக்கியுள்ளது. இதில் பெரும்பான்மையானோர் சிறுபான்மையினர் என்பதால், இது பா.ஜ.க-வின் தூண்டுதலால் நடந்த திட்டமிட்ட நடவடிக்கை என மம்தா குற்றம்சாட்டுகிறார்.
 
மறுபுறம், பா.ஜ.க இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை எதிர்பார்க்கிறது. மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, முதற்கட்டத்திலேயே 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களை பா.ஜ.க கைப்பற்றும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், மம்தா பானர்ஜியோ, "மேற்கு வங்கத்தில் வென்ற பின் டெல்லியைக் கைப்பற்றுவேன்" என சூளுரைத்துள்ளார்.
 
 2.5 லட்சம் மத்திய பாதுகாப்புப் படையினரின் பலத்த கண்காணிப்பில் தேர்தல் நடந்தாலும், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களின் ஆதங்கம் மற்றும் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான ஊழல் புகார்கள் தேர்தல் முடிவுகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என தெரிகிறது. மம்தா நான்காவது முறையாக முதல்வர் ஆவாரா அல்லது பா.ஜ.க வங்கத்தை கைப்பற்றுமா என்பது மே 4-ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும்.
 
Edited by Siva

