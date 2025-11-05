புதன், 5 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 5 நவம்பர் 2025 (14:17 IST)

அமெரிக்க மாகாண ஆளுனர், அட்டர்னி ஜெனரல் தேர்தல்.. டிரம்ப் கட்சி படுதோல்வி..!

அமெரிக்க மாகாண ஆளுனர், அட்டர்னி ஜெனரல் தேர்தல்.. டிரம்ப் கட்சி படுதோல்வி..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்ற பிறகு, மாநில ஆளுநர் மற்றும் அட்டர்னி ஜெனரல் போன்ற பதவிகளுக்கு நடைபெற்ற மாகாண தேர்தல்களில் அவரது கட்சியான குடியரசுக் கட்சி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. இது டிரம்ப் அரசின் மீதான மக்களின் கருத்தை கணிக்கும் தேர்தலாக கருதப்படுகிறது.
 
தேர்தல் முடிவின் முழு விவரங்கள்:
 
விர்ஜினியா: ஆளுநர் தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் ஸ்பான்பெர்கர், குடியரசு கட்சி வேட்பாளரை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். அட்டர்னி ஜெனரல் பதவியிலும் ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த கசாலா ஹாஸ்மி வென்றுள்ளார்.
 
நியூஜெர்சி: ஆளுநர் தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த மிக்கி செரில் வெற்றி பெற்றார்.
 
நியூயார்க் மேயர்: மேயர் தேர்தலில் ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் மம்தானி டிரம்ப் கட்சி வேட்பாளரை தோற்கடித்தார்.
 
மாசாசுசெட்ஸ்: இங்கு நடைபெற்ற நகர மேயர் தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த மிசேல் வூ வெற்றி பெறும் நிலையில் உள்ளார்.
 
வெற்றி பெற்ற ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு முன்னாள் அதிபர் ஒபாமா வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

Edited by Mahendran

அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு அல்வா!... முதலமைச்சர் வேட்பாளராக விஜய் தேர்வு!..

அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு அல்வா!... முதலமைச்சர் வேட்பாளராக விஜய் தேர்வு!..விஜய் தற்போது பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருப்பது நிர்வாகிகளுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்திருக்கிறது.

கரூர் சம்பவம் உள்பட தவெக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட 12 தீர்மானங்கள்..!

கரூர் சம்பவம் உள்பட தவெக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட 12 தீர்மானங்கள்..!கரூரில் நடைபெற்ற கழக பிரசாரத்தின்போது, தமிழக அரசால் திட்டமிட்டு பாதுகாப்பு குறைபாடுகளுடன் நிகழ்ந்த அசம்பாவிதத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

வெள்ளி நகைகளையும் இனி வங்கிகளில் அடகு வைக்கலாம்: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு..!

வெள்ளி நகைகளையும் இனி வங்கிகளில் அடகு வைக்கலாம்: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு..!இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய அறிவிப்பின்படி, இனி மக்கள் தங்க நகைகளை போலவே வெள்ளி நகைகள் மற்றும் நாணயங்களை அடகு வைத்தும் வங்கிகளில் கடன் பெறலாம். இந்த நடைமுறை 2026ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

ஹரியாணாவில் 25 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள்: ராகுல் காந்தி வெளியிட்ட 'H Files..!

ஹரியாணாவில் 25 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள்: ராகுல் காந்தி வெளியிட்ட 'H Files..!ஹரியாணா சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 25 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள் மூலம் 'வாக்குத் திருட்டு' நடைபெற்றுள்ளதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டி, அதற்கு ஆதாரமாக 'எச் பைல்ஸ்' (H Files) ஆவணங்களை இன்று வெளியிட்டார்.

தவெக தலைமையில் தான் கூட்டணி.. சிறப்பு பொதுக்குழுவில் அதிரடி முடிவு..!

தவெக தலைமையில் தான் கூட்டணி.. சிறப்பு பொதுக்குழுவில் அதிரடி முடிவு..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைமையில் தான் கூட்டணி அமைக்கப்படும் என்று அதிரடியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com