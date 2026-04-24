வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Written By Webdunia
Last Updated : வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (16:23 IST)

தேர்தல் முடிந்த அடுத்த நாளே கட்சி மாறிய 3 எம்பிக்கள்.. பாஜகவில் இணைந்ததால் பரபரப்பு..!

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முக்கியத் தலைவர்கள் மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அக்கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்திருப்பது தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
டெல்லி மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில் ஆட்சியில் உள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது. அக்கட்சியின் மிக முக்கியமான முகங்களாக அறியப்பட்ட ராகவ் சத்தா, அசோக் மிட்டல் மற்றும் சந்தீப் பதக் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களவை எம்பிக்களும் தங்கள் பதவிகளையும், கட்சி பொறுப்புகளையும் துறந்துள்ளனர். இவர்கள் மூவரும் அதிகாரப்பூர்வமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர்.
 
ராகவ் சத்தா போன்ற இளம் மற்றும் செல்வாக்கு மிக்க தலைவர்கள் வெளியேறியிருப்பது ஆம் ஆத்மி கட்சியின் உட்கட்சி பூசல்களை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. சந்தீப் பதக் கட்சியின் தேர்தல் வியூகங்களை வகுப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
இந்த விலகல் காரணமாக, மாநிலங்களவையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் பலம் கணிசமாக குறைந்துள்ளது. வரவிருக்கும் தேர்தல்களை கருத்தில் கொண்டு, பாஜக தனது பலத்தை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு வியூகமாக இது பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திடீர் அரசியல் மாற்றம் டெல்லி அரசியல் வட்டாரத்தில் அதிர்வலைகளை உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

